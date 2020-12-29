المخلل المشكل اعملي انجح طريقة زي محلات الطرشي بالظبط

طريقة تحضير المخلل المشكل في المنزل، يعتبر المخلل من أكثر الأطعمة المفضلة عند الكثيرين فهي من أهم الأطعمة الفاتحة للشهية ويتم تخليله باستخدام المياه والملح وترغب كل سيدة في التعرف على الطريقة الصحيحة لعمل المخلل في المنزل نظراً لاستخدامه كثيراً وتقديمه بجانب الوجبات الرئيسية وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المخلل المشكل في المنزل.

كيلو فلفل حار. ربع كأس من الخل. ملعقة كبيرة من الملح. مياه.

القيام بغسل الفلفل جيداً وبعد ذلك يتم ثقب كل واحد من المنتصف. تحضير برطمان ويتم وضع فيه الفلفل وبعد ذلك يتم خلط كلاً من المياه والخل والملح جيداً مع بعضهم البعض وبعد ذلك يتم إضافة الفلفل. يتم غلق البرطمان وتركه للحين أن يتغير لون الفلفل ويصبح لونه أصفر وبعد ذلك يتم تناوله.

مكونات ومقادير مخلل الفلفل الحارإما بالنسبة لخطوات التحضير فهي سهلة ولا تستغرق وقت مطلقاً:طريقة تحضير مخلل الخيار:

يتم تحضير مخلل الخيار بطريقة سهلة للغاية وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية الخطوات اللازمة من أجل تحضير مخلل الخيار في المنزل:

إحضار كيلو من الخيار مع خمسة فصوص من الثوم وكأس من الخل الأبيض وخمسة ملاعق كبيرة من الملخ وفلفل حار مع خمسة أكواب من المياه المغلي. يتم غسل الخيار جيداً ويتم تنشيفه من المنتصف وبعد ذلك يتم رصه بصورة منتظمة في البرطمان ويتم وضع كلاً من الثوم والفلفل الحار عليه. يتم وضع الملح والخل والمياه فيه ويتم التقليب وبعد ذلك وضع الخيار ويتم غلق البرطمان وتركه لمدة أسبوعين وبعد ذلك يتم تناوله.

إحضار كيلو من الجزر وفلفل حار وملعقتان من الملح ورشة من القرنفل وكأس من الخل. يتم تقطيع الخيار بصورة طولية وبعد ذلك يتم وضعه في محلول مياه ساخن لمدة خمسة دقائق. يتم تصفيته ووضعه في برطمان ويتم غلي باقي المكونات وتركها لحين أن تبرد جميعها بصورة تامة وبعد ذلك يتم إضافة الجزر وغلق البرطمان بصورة محكمة. يتم تركه لمدة عشرة أيام قبل أن يتم تناوله.

طريقة تحضير مخلل الجزر:طريقة تحضير اللفت المخلل

يعتبر مخلل اللفت المقرمش من أفضل أنواع المخللات في جميع المطابخ المصرية وجميع مطابخ دول العالم وذلك لأن اللفت يتسم بنكهة ومذاق مختلف وهذا يزيد من الإقبال عليه ولكن هناك الكثير من السيدات التي تجهل طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير اللفت المخلل.

كيلو لفت. ملعقتان من السكر. أربعة أكواب من المياه. رشة من الفلفل الأسود. كأس من الخل. أربعة ملاعق من الملح.

مكونات اللفت المخلل:خطوات تحضير اللفت المخلل:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير اللفت المخلل: