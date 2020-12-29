طريقة عمل اللقيمات سر القرمشة في ملعقة النشا حضري حلى سريع سهل كرات لقمة القاضي الذهبية

طريقة عمل لقيمات عربية محشوة قشطة أو سادة من حلويات الشرقية الشهيرة في الخليج والسعودية ويختلف مسميات لقمة القاضي ففي سوريا وبلاد الشام يطلق عليها اسم العوامة، وفي المملكة العربية السعودية تسمى لقيمات، وهي حلويات سريعة التحضير وسهلة جدا في التحضير، وتصنع اللقيمات بمختلف الطرق كما تصنع سادة ومحشوة بمختلف الأذواق على حسب رغبة ربة المنزل، فيوجد من يفضل ربات البيوت بصنع لقمة القاضي بحشو جبن أو بالكاسترد والبعض الآخر يحب تناولها بالقطر والسكر البودرة، وتكون طرية ومقرمشة بسبب مكون واحد فقط هو الذي يجعل كور القيمات هشة طرية تقدم للعائلة في مختلف المناسبات السعيدة. مكونات اللقيمات عوامة القطر نحتاج إلى 3 أكواب دقيق أبيض. عدد 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية حبيبات عدد 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. رشة صغيرة ملح. نصف كوب ماء. 2 ملعقة كبيرة نشا كمية 2 كوب زيت نباتي القلي مكونات اللقيمات عوامة القطر لعمل قطر لقيمات عوامات لقمة القاضي عدد 3 كوب سكر أبيض. 3 كوب ماء. ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج. خطوات وطريقة عمل لقيمات العوامات السورية في وعاء أذيبي الخميرة مع ملعقة صغيرة من السكر في الماء وقلبيهم معا حتى يذوب السكر.

ثم في وعاء عميق اخلطي الماء والخميرة مع خليط الدقيق وعجن مكونات مع بعضها البعض، واخلطي المكونات مع بعضها باليد مع إضافة الماء بشكل تدريجي حتى تتكون عجينة ذات قوام مناسب.

فيكون القوام خفيف قليل الكثافة بقوام يشبه قوام مزيج البان كيك، ثم يغطى الوعاء ويترك في مكان دافئ حتى يختمر لمدة ما بين ساعة إلى ساعتين.

ثم سخني الزيت على حرارة عالية وشكلي العجينة كرات صغيرة بملعقة صغيرة مدهونة بالزيت وانزلي بالكرات في الزيت الساخن وارفعي لقيمات من زيت وتقليبها حتى تصبح ذهبية اللون.

ثم تصفى اللقيمات من الزيت وتوضع في قطر بارد لمدة 5 دقائق ولابد أن تكون لقيمات ساخنة والقطر بارد، أو يمكن رش عليها سكر بودرة وتقدم. طريقة عمل قطر وشربات تسقية لقيمات سورية في وعاء عميق على النار يوضع الماء مع السكر واتركيهم حتى الغليان ويذوب السكر بدون تقليب. ثم اجعلي النار هادئة وضيفي على المزيج عصير ليمون ويترك مرة ثانية حتى يثقل قوام الشربات. ثم يرفع من على النار ويضاف عليه ملعقة صغيرة من فانيليا او نصف ملعقة صغيرة من القرفة ويقلب لمدة دقيقتين ويترك حتى يبرد ويدخل الثلاجة لحين الاستخدام. X إقرأ أيضاً: طريقة ناجحة لدجاج مشوي بصوص البابكيو الشهي مثل الجاهزة لن تستغنى عن تتبيلة دجاج مشوي خطوات وطريقة عمل لقيمات العوامات السوريةطريقة عمل قطر وشربات تسقية لقيمات سورية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل اللقيمات سر القرمشة في ملعقة النشا حضري حلى سريع سهل كرات لقمة القاضي الذهبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.