سر أصابع دجاج كنتاكي مقرمشة بتتبيلة مضبوطة حضري أصناف الدجاج الجاهزة في بيتك

افضل طريقة لعمل أصابع الدجاج المقرمشة بخلطة كنتاكي، حيث تعتبر أصابع الدجاج المقرمشة احد افضل الوصفات التي يحبها الصغار والكبار وكل أفراد الأسرة، ولهذا السبب دائما تقوم الأمهات بالبحث عن أفضل الطرق والوصفات التي يمكنهم اتباعها لتقديم لأطفالهم تلك الوصفة لأصاحب المذاق الرائع والمميز والذين يرغبون في تناول الدجاج بطرق مختلفة والتجديد في سفرتك، فإن الدجاج المقرمش المحمر في المطاعم والوجبات الجاهزة لا يمكننا نسيان شكله الرائع وطعمه الشهي جدا، وهذا هو ما سوف نوفره لكم اليوم بمكونات أقتصادية ستتمكني من تقديم الدجاج المقرمش بخلطة كنتاكي بنفس الطعم بأفضل طرق إعداد أصابع الدجاج المقرمشة على الإطلاق. مكونات عمل أصابع دجاج مقرمشة بتتبيلة دجاج كنتاكي 1/2 كيلو من صدور الدجاج المخلية. 1 كوب من خلطة الكريسبي الحار. الكثير من الزيت للقلي. 1 حبة متوسطة من البصل المبشور. البعض من الملح حسب الرغبة. 1/2 ملعقة من صغيرة من الفلفل الأسود. 1 حبة كبيرة من البيض. 1/2 كوب من الحليب السائل. مكونات عمل أصابع دجاج مقرمشة بتتبيلة دجاج كنتاكي مكونات تتبيلة دجاج كنتاكي ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقة صغيرة بودرة ثوم. ملعقة صغيرة كاري. ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة صغيرة بودرة بصل. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل. خطوات تحضير دجاج مقرمش أصابع دجاج كنتاكي أولا أغسلي الدجاج بعد خليها من العظم والجلد، وتخلصي من زفارة الدجاج عن طريق نقعه في ماء وليمون وخل لمدة 10 دقائق، ثم صفي الدجاج وقطعيه بشكل طولي على شكل أصابع بحجم متوسط.

ثم في وعاء قومي بوضع دجاج واتركيها لحين الحاجة إليها، ثم أبشري البصل أو أفرميه ناعم جدا وتبليه بالفلفل الأسود والملح وضيفيهم على أصابع الدجاج وعليها باقي البهارات وقلبيهم جيدا بعضهم البعض.

ثم غطي الدجاج وضعيه في الثلاجة لعدة ساعات، حتى تتشرب تتبيلة بهارات الدجاج، ويمكن وضع عليها القليل من الحليب أو اللبن الزبادي حتى تكون طرية الملمس

ثم في وعاء يتم خفق البيض مع الحليب ورشة من الملح والفلفل الأسود وخفق جيدا، ، ثم أخرجي أصابع الدجاج من الثلاجة ووضعها في خليط البيض مع الحليب.

ومنها توضع إلى خليط كريسبي لجعل الدجاج كرسبي، وبعدها توضع الدجاج في الزيت الساخن مع تقليبها من وقت لآخر على الجانبين.

وعندما يأخذ الدجاج لون ذهبي وقشره مقرمشة من الخارج وتخرج من الزيت وتقدم مع مكرونة الحمراء أو مع الخبز والمايونيز. X إقرأ أيضاً: كيك زبادي بالسميد كيك الموز سهل حلى خفيف بحشو سينابون جديد طريقة جديدة خطوات تحضير دجاج مقرمش أصابع دجاج كنتاكي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر أصابع دجاج كنتاكي مقرمشة بتتبيلة مضبوطة حضري أصناف الدجاج الجاهزة في بيتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.