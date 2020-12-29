طريقة عمل الأرز المعمر هي ما يطلق عليه السهل الصعب فمع سهولة العماليل إلا إنها ممكن أن تفشل وتصبح جافة لذا، من أسباب نجاح الرز المعمر هو نوعية الأرز المستخدم، مع كمية اللبن المستخدمة والتي تجعل منه طري وغير ناشف، تلك الأكلة هي من أحد أشهر الأكلات المصرية الأصيلة ( طريقة عمل محشي الكرنب) فقد برعت الجدات في إثراء المطبخ المصري بالعديد من الطبخيات المتميزة في الطعم والقيمة الغذائية وقد توارثتها الأجيال وإلى يومنا هذا لم نترك تراثنا في المطبخ.

نصف كيلو لحم لكل 2 كوب من الأرز المصري. لكل 2 كوب أرز كيلو ونصف لبن كامل الدسم. 180 جرام من القشدة. 180 جرام من السمن البلدي أو ثلاثة ملاعق سمن كبيرة. ملح.

مكونات الأرز المعمر باللحم

طريقة عمل الأرز المعمر باللحم

يلزم مبدئياً تجهيز الأرز واللحم قبل البدء الأرز المعمر لا يشترط وجود لحم فيمكن عمل نفس الطريقة ولكن بدون إضافة اللحم، لتجهيز اللحم يتم تقطيعه إلى قطع مكعبات صغيرة وتشوح على النار مع إضافة البصل المبشور والفلفل الأسود ومعنى التشويح هو رفع قدر اللحم على نار مع التقليب المستمر حتى يتغير لون اللحم، بعد ذلك نضف الماء الساخن للحم ونتركه على النار حتى ينضج تماماً.

تجهيز الأرز للطبخ

نقوم بغسل الأرز جيداً ونقوم بتقليب الأرز في نصف كمية السمن حتى يكون السمن بين حبات الأرز جيداً نقوم بدهن البرام أو صينية الطبخ بقليل من السمن ثم نضع الأرز في البرام ونضع اللحم ثم نقوم بتقليب الأرز واللحم ونساويهم في البرام ثم نقوم بصب اللبن الساخن على المكونات ونقوم بوضع القشدة وباقي السمن على الوجه مع سخونه اللبن ستبدأ السمن تسيح حتى تملاْ وجه الصينية.

نضع البرام داخل فرن شديد الحرارة لمدة ربع ساعة أو حتى يتشرب اللبن مع الأرز ويحمر الوجه يمكن أكل الأرز المعمر مع الملوخية أو مع الحمام المشوي أو الحمام المحشي، ( طريقة عمل الرز بلبن أشهر أطباق الحلو المصرية) لعمل الأرز المعمر بدون لحم لا يضاف اللحم فقط ويظل المكونات الرئيسية كما هي كما ذكرنا كيلو ونصف لبن لكل 2 كوب من الأرز من الحجم المتوسط.