كيكة تركية جديدة سهلة وبسيطة كيكة التريلتشيا

تعد كيكة التريلتشا من أكثر أنواع الكيكة التي تقدم في تركيا، وهي تحظى على شهرة كبيرة جداً، ويطلق عليها أسم كيكة الحليب التركية، وهى تعتبر واحدة من الوصفات المميزة، والسهلة، ويعتبر طعمها من الحلويات الرائعة ومتميزة واللذيذة،، ومذاقها لين، وغني بالحليب والإضافات الشهية، وتعتبر كيكة التريلتشا أيضاً من أطباق الحلويات التي تلقي إقبالاً شديداً من جميع فئات الناس كباراً وصغاراً، وخاصةً الإطفال، ولقد أصبحت تقدم كيكة التريلتشا في الكثير من الدول العالمية، والعربية، ومحلات الحلويات، والمطاعم، والكافتريات المشهورة على مستوى العالم كله.

وحلوى كيكة التريلتشا الشهيرة واللذيذة وتقدم كحلوى باردة رائعة وشهية، ومفيدة جداً لصحة الأنسان حيث تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، والبروتينات، والفيتامينات، والنشويات، والكثير من المعادن، ولها قيمة غذائية عالية، فهي تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

وتعتبر كيكة التريلتشا واحدة من الحلويات الغريبة نوعاً ما والغير تقليدية والتي لا يعتاد عليها أفراد عائلتك، قومي سيدتي بتقديمها كنوع من أنواع الحلويات الجديدة، وسوف يحبها كل من يتناولها كثيراً، وخاصةً أفراد عائلتك.

و يمكنك أن تحضري كيكة التريلتشا، وتقديمها للضيوف كنوع من أطباق الحلويات بجانب كوب من القهوة أو الشاي أو العصير، حيث أنها واحدة من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير، والتي يمكنك صنعها في دقائق معدودة داخل مطبخك، ولذلك سوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال أسهل وأسرع وأشهر الطرق لتحضير كيكة التريشيليا في البيت، وبمكونات موجودة ومتوفرة، وغير مكلفة داخل مطبخك، فتابعينا لمعرفة التفاصيل.

كوب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الفاخر المخصص للحلويات. كوب وربع الكوب من السكر الأبيض الناعم. نصف كوب من الزيت النباتي أي نوع. خمس بيضات دجلج بدرجة حرارة الغرفة. نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا السائلة. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ثلاث أكواب من الحليب السائل كامل الدسم. كوب وربع الكوب من السكر الأبيض الناعم. مغلف كريمة خفق. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

كوب ونصف من السكر حبيبات. كوب من الكريمة اللباني السائلة. ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية.

ينخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به؛ولإزالة الشوائب، والأوساخ العالقة به. يضاف البيكنج باودر للدقيق المنخول. يخفق البيض والسكر والفانيليا، والملح جيداً حتى نحصل على خليط سائل وثقيل وكريمي متماسك. يسكب الخليط على الدقيق تدريجياً مع التقليب جيداً في نفس الاتجاه حتى تتجانس المكونات وتتداخل مع بعضها، ويصبح الخليط متماسك القوام. تحضر صينية مناسبة، وتدهن بالقليل من الزبدة أو الزيت وتبطن بطبقة رقيقة من الدقيق. يسكب الخليط في الصينية، وتوضع في الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة 180درجة مئوية. تترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج، ويصبح لونها فاتحاً.

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