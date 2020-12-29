اعملي كيكة البرتقال الهشة بالصوص اللذيذ بطريقة سهلة في الخلاط

كيك البرتقال يعد من أشهر أنواع الكيك السهل والبسيط، الذي يمكن لأي سيدة تحضيره في المنزل لأفراد عائلتها بكل سهوله، لانه يتميز بفوائده العظيمة لاحتوائها على فيتامين سي، ومذاقه الرائع ورائحته الجذابة الشهية، التي تجعل الجميع يعشقون تناوله، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيك البرتقال. طريقة عمل كيك البرتقال اللذيذ طريقة عمل كيك البرتقال اللذيذ المكونات 2 كوب إلا ربع كبير من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

كأس وربع كبير من السكر المطحون.

½ كاس كبير من عصير البرتقال الفريش.

أربع بيضات.

3 ملاعق صغيرة من قشر البرتقال المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

كأس إلا ربع من الزبدة.

كوب كبير من القشطة. طريقة تحضير كيك البرتقال اللذيذ اخفقي البيض مع السكر، وعصير البرتقال، والفانيلا، والقشطة، وقشر البرتقال المطحون جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. امزجي الدقيق مع باقي المكونات في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي خليط البيض فوق خليط الدقيق، ثم امزجي جميع المكونات جيدا، حتى يتكون خليط كريمي. احضري القالب الخاص بالكيك، ثم ادهنيه بقليل من السمن، ثم اسكبي خليط الكيك بالقالب. ادخلي الكيك الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى ينضج تماما. قومي بتزيين الكيك بصوص البرتقال الجاهز قبل التقديم. طريقة عمل كيك البرتقال بجوز الهند وصوص البرتقال طريقة تحضير كيك البرتقال اللذيذطريقة عمل كيك البرتقال بجوز الهند وصوص البرتقال المكونات كأس وربع كبير من الدقيق.

6 ملاعق صغيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة من البيكنج صودا.

كأس كبير من السكر.

4 حبات من البيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

كأس إلا ربع من عصير البرتقال.

كأس كبير من جوز الهند المطحون.

كأس كبير من الزيت النباتي.

2 ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

اكيت من كريم الكراميل المجفف. مكونات صوص البرتقال 150 جرام جبن كريمي.

¼ كأس كبير من الحليب المكثف.

4 ملاعق صغيرة من حليب جوز الهند. طريقة تحضير كيك البرتقال بجوز الهند وصوص البرتقال اخلطي جميع مكونات الكيك مع بعضها البعض، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الخليط بصينية مدهونة بالسمن، ثم ضعيها بالفرن حتى تنضج تماما. امزجي جميع مكونات الصوص مع بعضها البعض جيدا. وزعي الصوص على الكيك قبل التقديم. مكونات صوص البرتقالطريقة تحضير كيك البرتقال بجوز الهند وصوص البرتقال

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