الصداع والصداع النصفي وصفات طبيعية تخلصك منه نهائيا بدون أثار جانبية

الصداع من الأمراض التي تصيب الإنسان وتسبب له الم كثيرة ومزعجة، تجعل الإنسان يبحث بشكل دائم عن علاج يخلصه منه ، ويلجا الكثير من الناس المصابون به إلى استخدام الأدوية الكيميائية والتي لها الكثير من الأثآر الجانبية والتي توثر سلبا على صحة الإنسان فيما بعد.

وأنواعه فيوجد منه النصفي والعضلي وكلها أنواع يجب معرفة الأسباب التي تسببه، وسوف نتعرف على طرق ووصفات طبيعية لعلاجه بعيدا عن الأدوية والمسكنات، ولكن قبل ذلك وجب علينا أن نتعرف على أنواعه وأسبابه وبعدها نقدم لكم الوصفات الطبيعية والأعشاب التي تعالجه وتخلصك نهائي منه.

أسباب الصداع وأنواعه

كما سبق القول أن للصداع أنواع منها

النوع الأول

الصداع العضلي وهو اكثر أنواع الصداع شيوعا وهو المرتبط بالتوتر العضلي للإنسان، ويحدث بسبب تعرض الإنسان إلى الكثير من التوتر والانفعال والضغوط النفسية .

ويحدث أيضا بسبب إجهاد وتقلص عضلات العين، وذلك يحدث نتيجة تركيز الروية لفترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والتلفزيون أو بسبب القراة في الكتب لمدة طويلة من الوقت وهو ما يودي إلى إرهاق العين.

النوع الثاني

هو الصداع النصفي ويحدث هذا النوع نتيجة لتعرض الإنسان إلى نوبات من الاتساع والتمدد للأوعية الدموية بالرأس نتيجة عوامل مختلفة .

النوع الثالث

هو الصداع الذي يحدث نتيجة تعرض الإنسان إلى نزلات البرد والإنفلونزا أو الإصابة بالهابات في الجيوب الأنفية أو الحساسية في الجيوب الأنفية،أو الإصابة بأمراض القولون العصبي .

بعد أن تعرفنا على أنواع الصداع والأسباب التي تودي إلى وجوده سوف نتعرف في السطور القليلة القادمة طرق علاج الصداع بوصفات طبيعية وأعشاب طبيعية ليست لها أي أضرار وهي وصفات مجربة وأكيدة.

وصفات طبيعية لعلاج الصداع الوصفة الأولي لعلاج الصداع

هي علاجه بالزنجبيل حيث يمتاز الزنجبيل بقدرته على تقليل المادة المسئولة بالجسم عن أثارة الألم “بروستاجلاندينات”

لذل فبمجرد شعورك بنوبة الالم قم بوضع ربع ملعقة من بودرة الزنجبيل مع كوب من الماء ثم تقوم بشربه فذلك يساعد على إحباط النوبة.

وللتخلص منه بصفة نهائية قوم بغلي الزنجبيل مع البابونج مع أوراق الزيزفون وكل هذه الأعشاب تساعد على الاسترخاء والتخلص من الصداع.

الوصفة الثانية

الوصفة الثانية التي تخلصك من الصداع نهائيا هي استعمال حصا اللبان كمشروب أو كدهان يدهن به موضع الألم، فقم بدهن جانبي الرأس “الصدغين” بكمية قليلة من زيت حصالبان، وكذلك من الممكن تناول مشروب حصالبان، والذي يجهز عن طريق نقع ملعقتين من العشب مع كوب ماء وغلي الخليط وتصفيته ثم شربه كمشروب ساخن، فهذا يخلصك من الم الرأس بصفة نهائيه.

الوصفة الثالثة

ذكرنا فيما سبق عند الحديث عن أسباب الألم في الرأس الجيوب الأنفية، والجيوب الأنفية تحدث بسبب إمتلاها بالمخاط أو الإفرازات المخاطية، وه ما يحدث أيضا بسبب نزلات البرد.

ففي هذه الوصفة الثالثة نعتمد على التخلص من الإفرازات المخاطية التي تملى الجيوب الأنفية، ومن الممكن أن نقوم بذلك عن طريق تناول الأغذية اللاذعة والحراقة، ومنها الليمون والبرتقال والشطة، والفجل والبصل والثوم، فهذه الأغدية تساعد على زيادة تدفق الدم، وتخفيف الاحتقان، وتعمل على تليين وطرد المخاط .

كذلك وجب على مريض الجيوب الأنفية بشرب المشروبات الساخنة وحساء أو شربة الدجاج.

الوصفة الرابعة للصداع

الوصفة الرابعة التي تخلصك منه هي عمل حمام ماء ساخن لقدميك، فعندما تشعر به فقوم بسرعة بوضع قدميك في الماء الساخن، لمدة 15 دقيقة ويجب أن يكون الماء ساخن إلى اقصى درجة ممكن تتحملها قدميك، فحمام الماء الساخن يساعد على التدفق الدم إلى اسفل ويخفف ضغط الدم عن الرأس مما يخلصك من الألم.