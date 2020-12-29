كيفية علاج الكحة المستمرة بوصفة طبيعية وغير مكلفة مضمونة ومجربة

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الكحة من الأمراض المنتشرة في فصل الشتاء واحيانا فى فصل الصيف ، وهى تسبب شعور غير مستحب لدى صاحبها فهى تسبب الم في الرأس والصدر والبطن وعضلات البطن تتأثر شديداً بالكحة، إلا أنها مفيدة فهى تقوم بإخراج المخاط والأجسام الاخرى التى تهيج الرئتين من الممرات الهوائية وهي تحدث نتيجة حدوث التهاب، وقد تأخذ فترة قصيرة فى علاجها وقد تستمر لفترة طويلة، ووصفتنا اليوم فى كيفية علاجها بمجموعة من الأعشاب والمكونات الطبيعية وهى موجودة فى كل منزل ومن السهل شرائها من العطار مثل البابونج الذي يفيد فى تهدئة الأعصاب، وحبة البركة التي تعمل على مكافحة الكحة والسعال، وسوف نعرض لكم مكونات وصفة علاج الكحة وطريقة استخدامها.مكونات وصفة علاج الكحة المستمرة
تتكون وصفة علاج الكحة المستمرة من مكونات كلها طبيعية وهي البابونج والزيتون وأوراق الجوافة والنعناع والليمون وحبة البركة والوصفة تقوم على عمل حمام بخار وإليكم المقادير:
- 8/1 من زيت البابونج، و5 ملاعق من مغلي أوراق البابونج.
- 8/1 من زيت حبة البركة، و5 ملاعق من مغلي حبة البركة.
- 8/1 من زيت النعناع، و5 ملاعق من مغلي أوراق النعناع.
- 8/1 من زيت الليمون، و5 ملاعق من مغلي أوراق الليمون.
- 8/1 من زيت الزيتون، و5 ملاعق من مغلي أوراق الزيتون.
- 5 ملاعق من مغلي أوراق الجوافة.
سوف نقدم لكم طريقة استخدام سهلة وبسيطة لهذه الوصفة وهي كالتالي:
- نقوم بخلط زيت البابونج ومغلي أوراقه وزيت حبة البركة ومغلي أوراقه وزيت النعناع ومغلي أوراقه وزيت الليمون ومغلي أوراقه وزيت الزيتون ومغلي أوراقه مع بعض وناخذ منها مقدار ونضعه فى حمام ماء دافئ (في البانيو).
- نقوم بتدليك الصدر لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نقوم بعمل حمام بخار من هذه المكونات أيضاً ونضع عليه زيت حبة البركة ويقوم المريض باستنشاقه بصدره.
- وبعد ذلك نقوم بشرب 3 اكواب من مغلي أوراق الجوافة ومغلي أوراق الليمون المحلى بعسل النحل ثلاث مرات في اليوم قبل الوجبات الرئيسية.
- وهذه الوصفة تكرر لمدة أسبوع وبعد ذلك الشفاء بإذن الله.
معلومات عن فوائد المكونات المستخدمة في هذه الوصفة
كلا من المكونات المستخدمة فى هذه الوصفة سواء كانت زيوت أو أوراق نبات لها فوائد كثيرة سوف نتعرف عليها معا:
- زيت البابونج ومغلي أوراقه مفيد جدا فى تهدئة الأعصاب وعلاج الأرق واضطرابات النوم وتعزيز صحة القلب وتخفيض مستوى السكر فى الدم وتقوية جهاز المناعة.
- زيت حبة البركة ومغلي أوراقه يساعد فى مكافحة الكحة والسعال وخفض ضغط الدم المرتفع وسرعة التئام الجروح.
- زيت النعناع ومغلي أوراق النعناع يعمل على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية والرئتين ويقوم بسرعة عملية الشفاء من نزلات البرد والإنفلونزا.
- زيت الليمون ومغلي أوراقه يقوم بتقليل التهابات الحلق والحنجرة وذلك لاحتوائه على فيتامين ج ويطهر الامعاء من السموم ويحافظ على صحة الأوعية الدموية.
- زيت الزيتون مغلي أوراقه يقوم بحماية الجهاز التنفسى من أمراض الربو وذلك لاحتوائه على أحماض دهنية تعمل على تقليل الالتهابات وينظف الرئتين.
- مغلي أوراق الجوافة مفيدة جدا فى علاج السعال ويخفف من التهابات الممرات التنفسية ويطرد البلغم خارج الجسم.
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