طريقة عمل عجينة البيتزا والصلصة فى البيت على أصولها

طريقة عمل عجينة البيتزا، تُعد البيتزا من ألذ أنواع المعجنات التي يمكن تناولها وإعدادها فى المنزل بسهولة، فهي من المأكولات التي يحبها الكبار والصغار ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة وبأكثر من نكهة، فإذا كنتي تبحثين عن طريقة عمل البيتزا فسأوضحها لكِ بطريقة سهلة وبسيطة من خلال هذا المقال، وبمكونات متوفرة داخل مطبخك. طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا المكونات: 3 أكواب دقيق أي نوع تفضليه.

كوب ماء دافئ أو حليب.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

كيس خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح. خطوات تحضير عجينة البيتزا أضيفي كيس الخميرة الفورية والسكر إلى الماء الدافئ وقلبيهم جيدًا، ويُمكنك استبدال الماء الدافئ بالحليب الدافئ.

احضري وعاء عميق وضعي به الدقيق ورشة الملح واخلطيهم ببعض جيدًا.

ضعي الزيت والماء والخميرة إلى الخليط السابق واخلطيهم ببعض جيدًا.

اعجنيهم باستخدام العجان أو باليد، وإذا لاحظتي أن العجينة ما زالت لينة وغير متماسكة فيُمكنك إضافة القليل من الماء إذا لزم الأمر.

احضري صينية مستديرة، وضعي بها القليل من الزيت أو السمنة، وافردي بها العجين.

ويُمكنك إضافة الحشوة التي تفضليها. طريقة عمل صلصة البيتزا خطوات تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل صلصة البيتزا المكونات: توم بودرة.

بصل بودرة.

زعتر.

صلصة طماطم.

رشة فلفل أسود. خطوات التحضير: احضري طاسة صغيرة الحجم وضعي بها ملعقة من الزيت ثم أضيفي المكونات السابقة واتركيها حتى تمام النضج، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن البيتزا لا تأخذ الكثير من الوقت بداخل الفرن، وإنما تستغرق مدة عشر دقائق حتي تنضج، بالإضافة إلى إمكانية إضافة الكثير من الحشوات مثل حشوة الجبن والزيتون، حشوة اللحم المفروم وحشوة الفراخ وغيرها الكثير. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المرملة بمذاق لذيذ وشهي

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