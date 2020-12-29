مرض الكلى المزمن عند النساء اسبابه واعراضه

يتشارك الرجال والنساء في العديد من الامراض والمشاكل الصحية التي يمكن ان تتفاوت درجتها بين الخفيفة والمتوسطة وصولاً الى الخطيرة، والتي ترتبط عادة بما يعرف الامراض المزمنة.

ويعد الفشل الكلوي او مرض الكلى من الامراض المزمنة التي تصاحب المرضى طوال حياتهم، ويحدث مرض الكلى نتيجة اسباب عدة منها اعتلال الكلية السكري وهو احد مضاعفات مرض السكري الذي يعد بدوره مرضاً مزمناً.

بالنسبة لصحة المرأة والكلى، فإن حوالي 195 مليون امرأة مصابة بمشاكل الكلى حول العالم. وهو السبب الثامن للوفاة عند النساء، ويتسبب في وفاة 600 ألف حالة سنويا، وهو يصيب النساء بنسبة 14% والرجال 12%.

يستعرض لنا الدكتور أحمد عويضة، استشاري أمراض الكلى في مستشفى الزهراء بدبي، في موضوع اليوم لابرز اسباب واعراض مرضى الكلى عند النساء وكيفية علاجه.

اسباب مرض الكلى المزمن عند النساء

يقول د. عويضة ان اسباب مرض الكلى المزمن عند النساء لا تختلف كثيراً عن الاسباب ذاتها لاصابة الرجال بهذا المرض.

ومن اسباب مرض الكلى المزمن عند النساء التي تشترك فيها مع الرجال:

مرض السكري: او مشكلة اعتلال الكلية السكري الذي يعد من المسببات الرئيسية لحدوث هذه المشكلة. وقد تصل نسبة التعرض إلى الفشل الكلوي نتيجة هذه المشكلة إلى 40%، ومن الممكن أن تؤدي زيادة نسبة السكر في الدم إلى حدوث تلف في نسيج الكلية.

ارتفاع ضغط الدم عن المستوى الطبيعي.

التهاب الكبيبات الكلوية: ما يؤثر على سلامة الكلى بشكل عام، كما أنها تفقد النسيج الخاص بها.

التكيس الكلوي: وهو مرض وراثي ينتج عن وجود كلية متعددة الكيسات.

متلازمة بورت: مرض وراثي ايضاً، يعاني المصاب به من الفشل الكلوي اضافة الى ضعف السمع.

في حين يختلف الرجال والنساء عند الاصابة بمرض الكلى بمرضين اثنين، هما مرض الذئبة الحمراء، وهو مرض مناعي ذاتي يمكن ان يسبب التهاباً في العديد من اعضاء الجسم، حيث ان 9 نساء تصاب به مقابل رجل واحد. وايضا قد تعاني المرأة بنسبة أكثر من الرجال بالفشل الكلوي بسبب الالتهابات المتكررة للمسالك البولية.

اعراض مرض الكلى المزمن عند النساء

يلاحظ ان اعراض مرض الكلى المزمن عند النساء تتطور بشكل بطيء وتظهر في مرحلة متقدمة من المرض.

وابرز اسباب مرضى الكلى المزمن عند النساء بحسب د. عويضة:

انخفاض كمية البول.

ضيق التنفس.

انتفاخ القدمين.

الغثيان والتقيؤ.

نقص الشهية.

التعب والضعف.

صعوبات في النوم.

عدم التركيز.

الحكة وانقباض العضلات.

علاج مرض الكلى المزمن عند النساء

يقول د. عويضة ان علاج مرض الكلى المزمن عند النساء يرتكز على الكشف المبكر له وعلاج المرض المسبب له، وأيضا الابتعاد عن الإفراط في تناول الادوية المخففة للآلام مثل البروفين، خصوصا عندما تعاني المرأة من الامراض المسببة للفشل الكلوي ووجود قصور في وظائف الكلى.