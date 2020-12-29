تبييض ساحر للوجه والرقبه فى 5 دقائق فى البيت تفتيح دائم وفورى وجهك سيصبح ابيض كالقمر وصفه خطيره

تبييض الوجه في 5 دقائق تسعى كل فتاة إلى تفتيح وتبييض وجهها بكل الطرق، حيث تعتبر البشرة البيضاء حلم كل فتاة، وهي أيضًا رمز من رموز الجمال، ومن خلال إتباع وتطبيق الوصفات الطبيعية المستخدمة في المنزل، يمكن تبييض الوجه بسهولة وخلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى التمتع ببشرة ناعمة ونضرة خالية من أي حبوب أو بقع.

تبييض الوجه في 5 دقائق

مكونات الوصفة:-

ملعقة كبيرة من اليقطين المهروس.

ملعقة إلا ربع من عسل النحل.

ملعقة صغيرة لبن سائل.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة

نحصل على اليقطين المهروس من خلال تقطيعه ووضعه في كمية مناسبة من الماء حتى يغلي تمامًا، ثم نفرمه في الخلاط الكهربائي.

نحضر وعاء ونضع به اليقطين المهروس ونضيف له عسل النحل واللبن ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس للحصول على وجه ابيض وساحر.

نضع هذا الخليط على بشرة نظيفة وجافة ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر.

نقوم بتطبيق هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

ملحوظة هامة

هذه الوصفة تتناسب مع البشرة الدهنية والجافة والمختلطة أيضًا، وفي حالة تحسس البشرة من الألبان، يمكن استبدال اللبن بماء الزهر.

وصفة الطحينة واللبن لتبييض الوجه في 5 دقائق

مكونات الوصفة:-

ملعقتين كبيرتين طحينة.

ملعقتين كبيرتين من اللبن السائل.

عصير ليمونة كبيرة.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة ونصف ماء دافئ.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة

نحضر وعاء مناسب ونضع به الطحينة ونضيف لها اللبن والعسل الأبيض ونقلب جيدًا.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونقلب قليلاً، ثم نضيف الماء الدافئ إذا احتجنا له من أجل الحصول على خليط متجانس يشبه الكريم لتتخلصى من سواد الوجه والرقبه بالخلطه السحريه.

ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه باستخدام الماء الدافئ.

ثم نقوم بتمرير مكعب من الثلج على الوجه حتى نغلق المسام جيدًا.

نكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع وسوف نلاحظ نتيجة واضحة.

ملحوظة هامة:-

في حالة وجود حساسية ضد الليمون، يمكن تقليله حتى لا يسبب إصابة الجلد بالتهيج أو الاحمرار والحكة.