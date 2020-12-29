اقوى كريم بالكولاجين للشد الفورى للوجه والقضاء على التجاعيد بمفعول البوتوكس وكانك فى العشرين من عمرك

اقوى كريم بالكولاجين للشد الفورى للوجه الكثير من الأشخاص يريدون التخلص من تجاعيد الوجه والتمتع بالشباب الدائم، ولكن قد يتعارض هذا الحلم مع الواقع، وذلك بسبب ظهور التجاعيد على البشرة في سن مبكر نظرًا لتعرضها للكثير من العوامل الجوية، والتي تفقد البشرة الكثير من النضارة والليونة، حيث تظهر خطوط دقيقة في مناطق معينة في الوجه مثل الجبهة والمنطقة المحيطة بالفم والعينين، ولذلك أعددنا لكم هذا المقال لنساعدكم على التخلص من هذه التجاعيد بكريم من صنع يديكم بكل سهولة.اقوى كريم بالكولاجين للشد الفورى للوجه
مكونات الكريم:-
ملعقة كبيرة من عسل النحل.
بياض بيضة واحدة.
نصف ملعقة كبيرة جليسرين.
فنجان دقيق أبيض.
مكعب من الثلج.
نحضر طبق صغير ونضع به البيض ونخفقه قليلاً باستخدام شوكة، ثم نضيف إليه عسل النحل والجليسرين ونخلطهم معًا بشكل جيد.
ثم نضيف لهم الدقيق شيئاً فشيء إلى أن يصبح الخليط ناعم متجانس للقضاء نهائيا على تجاعيد الوجه والرقبه.
ثم نبدأ في فرد هذا الكريم على بشرة الوجه ومنطقة الرقبة لازالة التجاعيد وشد الوجه، ونتركه حوالي عشر دقائق، ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ.
ثم نقوم بتمرير مكعب الثلج على البشرة بالكامل حتى نغلق المسام جيدًا، ويمكن أن نحتفظ بالكمية المتبقية في علبة ونضعها داخل الثلاجة لحين الاستخدام في وقت لاحق.
مكونات الوصفة:-
ملعقتين كبيرتين زنجبيل مطحون.
ملعقتين من عسل النحل.
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونضع به كل المكونات السابق ذكرها ونخلطها معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.
ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر وننظفها جيدًا، ثم نقوم بوضع الخليط الناتج على بشرة نظيفة ونتركه 30 دقيقة تقريبًا، مع مراعاة عدم وضع الخليط على منطقة ما حول العينين.
ثم نغسل البشرة بعد مرور الوقت المحدد بالماء الدافئ ثم الماء البارد، ونقوم بتجفيف البشرة بلطف باستخدام فوطة من القطن.
نقوم بتكرار هذه العملية ثلاث مرات كل أسبوع لكي نحصل على نتيجة مرضية.
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