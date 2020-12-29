اصبغي شعرك بطرق طبيعية تحافظ عليه من الضرر والتلف

كلنا عارفين الصبغات قد ايه بتكون مضرة للشعر وبتتلفه وبتسبب جفاف وتقصف الشعر ، وبالفعل بعض الدراسات اثبتت ان المواد الكيميائية المستخدمة في الاصباغ الصناعية زي الامونيوم ، بتدمر البروتين الطبيعي في الشعر ، وبتضعف الشعر وبتأثر على قدرة الشعر على الاحتفاظ باللون ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على بدائل طبيعية اللي تقدري تستخدميها بدل الصبغات الصناعية ، وهنشوف صبغ الشعر بطرق طبيعية من غير ما نلجأ لمواد كيميائية قاسية ومضرة للشعر.

صبغ الشعر بطرق طبيعية:

1- صبغ الشعر باللون الاحمر:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– عصير جزر/ او طماطم/ او بنجر.

– زيت جوز الهند/ او زيت زيتون.

– خل التفاح.

طريقة التحضير والاستخدام:

لتفتيح الشعر للون الاحمر ، تقدري تستخدمي عصير الجزر او الطماطم او البنجر حسب درجة الاحمر اللي انتي عايزاها ، لان الكاروتينات اللي بتحتوي على اصباغ حمرا وصفرا وبرتقالي ،هتدي شعرك لون مشرق طبيعي.

تقدري تحضري الصبغة بخلط كمية من العصير حسب طول وكثافة شعرك مع زيت جوز الهند او زيت الزيتون حوالي معلقة كبيرة ، بعدها وزعي الخليط على الشعر كله من الجذور للاطراف ، بعدين لفي شعرك وغطيه بكيس بلاستيك او طاقية حمام لمدة ساعة على الاقل ، بعد كده اغسلي الشعر واشطفيه بخل التفاح ، لو لقيتي اللون مش قوي بدرجة كافية تقدري تكرري الطريقة تاني اكتر من مرة.

2- صبغ الشعر باللون الاسود:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– قشر عين جمل بودر (الجوز).

– مية.

طريقة التحضير والاستخدام:

لو عايزة تصبغي شعرك لون اسود عميق ، تقدري تستخدمي قشر عين جمل مطحون ، انقعي من 3 – 5 معالق كبيرة من قشر عين الجمل المطحون في 2 – 3 كوبايات مية مغلية ، وبعدين وزعي الخليط على شعرك كله وسيبيه لمدة 15 – 20 دقيقة ، وبعدها اغسلي شعرك بالطريقة العادية ، اللون بيكون ثابت جدا وهيستمر معاكي لمدة شهرين ، بالاضافة ان الفيتامينات والمعادن اللي في قشر عين الجمل هيخلي شعرك صحي اكتر وقوي.

وصفة تانية:

القهوة مكون تاني تقدري تستخدميه لصبغ الشعر باللون الاسود ، امزجي معلقتين كبار من القهوة مع ½ كوباية من بلسم الشعر العادي اللي بتستخدميه ، وزعي الخليط على الشعر ، وسيبيه شوية وبعدين اغسليه ، الطريقة دي هتديكي لون اغمق لشعرك بدرجة واحدة على الاقل.

لو عايزة شعرك يبقى افتح من الاسود الغامق ، امزجي بلسم الشعر مع القرفة والعسل وعصير الليمون ، ووزعي الخليط على شعرك كله ، وسيبيه شوية وبعدين اغسليه ، الطريقة دي هتديكي لون اسود ماسل للبني مع تاتش بسيط احمر.

3- صبغ الشعر باللون البني:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– مرمرية مجففة.

– روزماري او اكليل الجبل.

– مية.

– خل التفاح.

طريقة التحضير والاستخدام:

لو عايزة تصبغي شعرك باللون البني او تغطي الشعر الابيض تقدري تستخدمي الوصفة دي ، اغلي 3/2 كوباية من المرمرية مع 1/3 كوباية من الروزماري و 3 كوبايات مية لمدة 15 – 20 دقيقة ، بعدين سيبيه يبرد واخلطيه مع خل التفاح ، حطي الخليط في ازازة ببخاخ ورشيه على شعرك من 4 – 5 مرات في الاسبوع ، لحد ما توصلي لدرجة اللون اللي انتي عايزاها.

وصفة تانية:

ممكن توصلي لنفس النتيجة باستخدام الشاي الاسود مع شاي عشبة القراص ، كل اللي هتعمليه حضري شاي اسود تقيل مع مغلي نبات القراص ، ورشيه على الشعر زي الطريقة الاولانية ، ولكن الوصفة دي بتاخد وقت اطول ممكن تحتاجي تكرريها من 15 – 20 مرة عشان توصلي للنتيجة المرغوبة.

4- صبغ الشعر باللون الاشقر:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– عصير ليمون.

– بلسم للشعر.

– ضوء الشمس.

طريقة التحضير والاستخدام:

اعصري 3 حبات ليمون واخلطي 2/3 كوباية من العصير مع ½ كوباية بلسم ، وزعي الخليط على الشعر كله ، وعرضي شعرك للشمس لمدة من 1 – 2 ساعة ، وتقدري كمان انك تستخدمي قطع قطن تاخدي بيها من الخليط وتصبغي خصلات معينة بس من الشعر وتعملي هايلايت.

وصفة تانية:

لو اللون الاشقر بتاعك باهت وعايزة ترجعي اللون مشرق تاني استخدمي جذور الراوند المطحونة ، انقعي من 3 – 4 معالق كبيرة من الراوند البودر في ½ كوباية مية ، وسيبيه منقوع طول الليل ، تاني يوم الصبح اغسلي شعرك بالطريقة العادية ، وبعدها وزعي الخليط على شعرك ، وسيبيه ينشف عليه من غير ما تغسليه تاني.

ملحوظة: الليمون ممكن ينشف الشعر ، عشان كده مهم تستخدمي ماسكات لترطيب الشعر بعد تلوين الشعر بالليمون.

5- تفتيح الشعر:

الوصفة دي هتفتح شعرك ايا كان لون شعرك الطبيعي ايه.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– بيكنج صودا (كربوناتو).

– مية.

طريقة التحضير والاستخدام.

كل اللي هتعمليه هتخلطي الكربوناتو مع المية لحد ما توصلي لعجينة متوسطة الكثافة والكمية حسب طول وكثافة شعرك ، وزعي المعجون على شعرك كله ، وسيبيه لمدة من 15 – 20 دقيقة ، وبعدين اغسلي شعرك بالطريقة العادية.

ممكن تحتاجي تكرري الوصفة اكتر من مرة لحد ما توصلي للنتيجة المرغوبة.

ملحوظة: متبالغيش في استخدام الوصفة دي ، لان استخدام الكربوناتو كتير زيادة عن اللزوم ممكن يضر شعرك.

طرق تانية لصبغ الشعر:

مين جربت قبل كده صبغ شعرها بمكونات طبيعية؟ تشاركنا تجربتها.

ايه هي المواد الطبيعية اللي تغير لون الحنة ؟