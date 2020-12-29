طريقة عمل مضغوط اللحم مع الأرز البسمتي وجبة مفيدة لأطفالك

طريقة عمل مضغوط اللحم تعتبر من الأكلات السعودية المشهورة في المملكة وفي الوطن العربي ككل، مثل ستيك الدجاج ويمكن عمل مضغوط لحم لذيذ وشهي في المنزل بأقل تكلفة، ويمكن تناوله سواء في وجبة الغداء مع أفراد الأسرة، أو أيضًا في وجبة العشاء، ونستطيع أن نقول أن كبسة مضغوط لحم يصنف على أنه من الوجبات والأطباق الأساسية، وسوف نوفر لكم مكونات مضغوط لحم الوجبة الأساسية التي تختلف عن طريقة عمل ستيك اللحم ويمكن أن يتم تقديم هذا الطبق مع سلطة البطاطس الرائعة.

طريقة عمل مضغوط اللحم

نبدأ أولًا بتجهيز المكونات التالية، إن كنت ترغب في عمل مضغوط اللحمة الشهي:

ستقوم بتوفير بصل مبشور، أو يتم تقطيعه إلى شرائح.

قم بتوفير كيلو لحم بقري، أو حسب ما تفضل من أنواع اللحم.

قم بتوفير أربعة فصوص من الثوم.

قم بتوفير توابل متمثلة في القرفة والقرنفل والزعفران والملح.

قم بتوفير حبتين من الطماطم، ومعها كوب من الزبادي.

قم بتوفير كوب من المياه.

كوبين من الأرز البسمتي، مع ضرورة أن يتم نقعه في المياه قبلها بأربع ساعات.

قم بتوفير ملعقتين من الزيت أو السمن البلدي.

سنقوم أولًا بوضع المياه في وعاء وفي وعاء آخر سنقوم بوضع الزيت، ومن ثم نقوم بوضع البصل الشرائح به، ونبدأ في التحمير، حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي.

ثم نقوم بوضع اللحم مع البصل ونقوم بالتقليب جيدًا، ثم نتركها على نار هادئة حتى نتأكد من أن المياه قد جفت تمامًا.

ثم نقوم بإضافة الثوم والتوابل المتبقية ونستمر في التقليب ثم نقوم بإضافة اللبن والطماطم.

نضعه على النار حتى نتأكد من أنه قد نضج.

نقوم بإضافة الأرز بعد ذلك، ثم نقوم بوضع الزعفران، ومن ثم عليك أن تقوم بوضعه على نار هادئة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نحرص على أن نقوم بتقليب الأرز من الأعلى بين الحين والآخر، حتى نتأكد من أنه قد نضج.

ومن ثم نقوم بقلب الوعاء في طبق كبير، ويقدم على السفرة مع السلطة أو مع أطباق رئيسية أخرى.

تحضير كبسة مضغوط لحم