ضعي ملعقة واحدة من المكون للحصول على أحلى بطاطس شيبسي مقرمشه كيفية تحضير الشيبسي المقرمش في المنزل

كيفية تحضير الشيبسي المقرمش في المنزل ومفيده جداً للأطفال ،الكثير من الناس تعشق البطاطس وخاصة البطاطس المقلية، وخصوصاً الأطفال ويقومون بشراء الأكياس الجاهزة ودائماً ما تكون بجانب معظم الأكلات، لكن يبحث معظم الناس عن كيفية تحضير الشيبسي المقرمش في المنزل، وسنقوم في هذا الموضوع بالتحدث عن مكون واحد على البطاطس المقلية تجعله مقرمشاً. كيفية تحضير الشيبسي المقرمش في المنزل ومفيد جداً للأطفال كيفية تحضير الشيبسي المقرمش في المنزل ومفيد جداً للأطفال تحتوى البطاطس على الحديد والفسفور والكالسيوم المفيد جداً لصحة الأطفال . مكونات تحضير بطاطس شيبسي بالخل أي كمية تريدها البطاطس.

زيت طعام للقلي.

ملح أو بهارات حسب رغبتك.

كوب خل لكل كيلو من البطاطس. كيفية تحضير بطاطس شيبسي للأطفال قومي بغسل البطاطس جيداً ثم قومي بتقشير البطاطس، ثم اشطفيها بالماء بطريقة جيدة.

ثم قومي بتقطيع البطاطس على شكل أصابع متوسطة الحجم.

في طبق قومي بوضع قليل من الماء الفاتر مع الخل، وغطسي فيهم البطاطس وقومي بتركها لفترة ٢٠ دقيقة من الوقت، ويمكنك وضعها على النار لفترة ٥ دقائق.

قومي بأخذ البطاطس من الماء وصفيه جيداً، ثم أحضري قدر وضعي فيه الزيت واتركيه حتى يسخن جيداً.

ثم ضعي البطاطس في الزيت، واتركيها حتى تحمر ويصبح لونها ذهبي .

. قومي بتقديمها بجانب أطباقك المفضلة . مكونات تحضير بطاطس شيبسي بالخلكيفية تحضير بطاطس شيبسي للأطفال طريقة عمل بطاطس شيبسي مقرمشة بالبيض طريقة عمل بطاطس شيبسي مقرمشة بالبيض البطاطس مفيده جداً لصحة القلب لأنها تتوي على الألياف الغذائية والبوتاسيوم المفيد للصحة كلها . أي كمية من البطاطس.

معلقة من اللبن.

٢ بيضة مخفوقة.

٢ معلقة دقيق.

ربع مقدار من الخل.

ملح أو بهارات حسب الرغبة.

زيت طعام للقلي. كيفية تحضير بطاطس مقلية مقرمشة نقوم بغسل البطاطس جيداً وتقشيرها وتقطيعها إلى أصابع متوسطة الحجم .

في قدر على النار، قومي بوضع صوابع البطاطس في الخل، والماء الفاتر حتى تصبح البطاطس لينة.

في الخل، والماء الفاتر حتى تصبح البطاطس لينة. نصفى البطاطس حتي نتخلص تماماً من الماء ، وفي صينية قومي بوضع البطاطس وهي مفرودة حتى تجف قليلاً.

نضع الزيت في المقلاة القلي ونتركه حتي يسخن جيداً

ثم قومي بوضع أصابع البطاطس بالبيض، ثم ضعيها في الدقيق، ثم قومي ببللها باللبن، وبعد ذلك ضعيها في الزيت الساخن، واتركيه حتى يتحمر، ويصبح لونه ذهبي .

ضعي عليه بعض التوابل أو الملح حسب الرغبة. كيفية تحضير بطاطس مقلية مقرمشة وفي نهاية هذا الموضوع قدمنا لكم أهم المكونات التي يتم وضعها على البطاطس حتى تصبح مقرمشة مثل التي نشتريها من المحل، ولكن بطريقة أمنة وصحية في المنزل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعي ملعقة واحدة من المكون للحصول على أحلى بطاطس شيبسي مقرمشه كيفية تحضير الشيبسي المقرمش في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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