طريقة عمل بيتزا الخضار بالعجينة القطنية الهشة بطريقة سهلة وبسيطة

طريقة عمل بيتزا الفراخ بالعجينه القطنيه الهشة، وفرنا لكم متابعينا من خلال هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لعمل البيتزا بالعجينة القطنية، حيث تعد البيتزا من الأكلات المحببة لدى الكثيرين، وتعد من أشهر المعجنات العالمية، حيث يرجع أصولها إلى المطبخ الإيطالي، وانتشرت بعد ذلك في جميع دول العالم، تحضر بعدة طرق مختلفة وبحشوات متنوعة، يمكن أن تحضر بالخضار، أو الفراخ، أو الجمبري وغيرها من الحشوات، بالإضافة إلى كونها من المقبلات والأكلات السريعة التي يعشقها العديد من الأطفال والكبار، تحضر بعدة مكونات بسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود في تحضيرها.طريقة عمل بيتزا الخضار بالعجينة القطنية الهشة
تعد العجينة القطنية الهشة من أطعم وألذ أنواع المعجنات، تتمتع بقيمة غذائية عالية، وتمد الجسم بالطاقة والنشاط، تستخدم لكافة أنواع الفطائر والبيتزا، مما تجعل البيتزا طرية وهشة.مكونات العجينة القطنية للبيتزا:
- 3 أكواب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 3 ملاعق كبيرة حليب بودر.
- 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كوب صلصة طماطم.
- نصف كوب من الزيتون المشكل مقطع شرائح.
- كوب جبنة موزاريلا.
- كوب فطر.
- حبة من الطماطم تقطع شرائح.
- 2 ملعقة زيت زيتون.
- بصلة مقطعة شرائح.
- فلفل ألوان شرائح.
- يتم وضع الخميرة والسكر في نصف كوب ماء دافئ، وتركها حتى تخمر.
- يحضر إناء ويوضع فيه الدقيق والبيكنج بودر والملح، ثم تقلب المكونات معاً، ثم تضاف الزبدة وتقلب حتى يتشربها الدقيق.
- تضاف الخميرة بالماء ويتم العجن باليد لمدة ربع ساعة مع صب ماء دافىء أثناء العجن، حتى الحصول على عجينة طرية وهشة.
- تغطى وتترك حتى تخمر نصف ساعة، ثم تعجن مرة أخرى 5 دقائق ثم تترك ساعة كاملة في مكان دافىء.
- تقطع العجينة إلى كرات وتفرد حتى إستخدامها.
- تفرد العجينة القطنية المجهزة للبيتزا في صينية فرن مدهونة بالسمن، ثم تثقب العجينة بواسطة الشوكة.
- توضع صلصة الطماطم على البيتزا مع عدم وصول الصلصة للجوانب.
- يوزع البصل الشرائح والفطر والفلفل الألوان والزيتون والطماطم على الصلصة، ثم يرش على الوجه زيت الزيتون.
- يرش على الوجه الجبنة الموزاريلا، ثم تدخل البيتزا الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة.
- تخرج من الفرن وتقطع ثم تقدم ساخنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بيتزا الخضار بالعجينة القطنية الهشة بطريقة سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.