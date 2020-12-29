طريقة عمل بيتزا الخضار بالعجينة القطنية الهشة بطريقة سهلة وبسيطة

طريقة عمل بيتزا الفراخ بالعجينه القطنيه الهشة، وفرنا لكم متابعينا من خلال هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لعمل البيتزا بالعجينة القطنية، حيث تعد البيتزا من الأكلات المحببة لدى الكثيرين، وتعد من أشهر المعجنات العالمية، حيث يرجع أصولها إلى المطبخ الإيطالي، وانتشرت بعد ذلك في جميع دول العالم، تحضر بعدة طرق مختلفة وبحشوات متنوعة، يمكن أن تحضر بالخضار، أو الفراخ، أو الجمبري وغيرها من الحشوات، بالإضافة إلى كونها من المقبلات والأكلات السريعة التي يعشقها العديد من الأطفال والكبار، تحضر بعدة مكونات بسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود في تحضيرها.

تعد العجينة القطنية الهشة من أطعم وألذ أنواع المعجنات، تتمتع بقيمة غذائية عالية، وتمد الجسم بالطاقة والنشاط، تستخدم لكافة أنواع الفطائر والبيتزا، مما تجعل البيتزا طرية وهشة.

3 أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة حليب بودر.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب صلصة طماطم.

نصف كوب من الزيتون المشكل مقطع شرائح.

كوب جبنة موزاريلا.

كوب فطر.

حبة من الطماطم تقطع شرائح.

2 ملعقة زيت زيتون.

بصلة مقطعة شرائح.

فلفل ألوان شرائح.

يتم وضع الخميرة والسكر في نصف كوب ماء دافئ، وتركها حتى تخمر.

يحضر إناء ويوضع فيه الدقيق والبيكنج بودر والملح، ثم تقلب المكونات معاً، ثم تضاف الزبدة وتقلب حتى يتشربها الدقيق.

تضاف الخميرة بالماء ويتم العجن باليد لمدة ربع ساعة مع صب ماء دافىء أثناء العجن، حتى الحصول على عجينة طرية وهشة.

تغطى وتترك حتى تخمر نصف ساعة، ثم تعجن مرة أخرى 5 دقائق ثم تترك ساعة كاملة في مكان دافىء.

تقطع العجينة إلى كرات وتفرد حتى إستخدامها.