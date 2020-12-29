شعرك قصير وعايزاه يطول في أسبوع طرق علاج الشعر القصير ضعيه لشعرك وسينمو دون توقف

تتعدد الوصفات التي تساعد على تطويل وتقوية الشعر فمنها الطبيعي ومنها المستحضرات الكيماوية ولكن يفضل صنع الوصفات المنزلية التي تساعد على إطالة الشعر وتنعيمه والحصول على إطلالة جميلة، كما أن المواد الطبيعية تساعد على نمو الشعر بسرعة كبيرة وتحافظ عليه، ويمكن الاطلاع على النصائح التالية والقيام بتطبيقها للحصول على أفضل نتائج. طريقة إطالة الشعر القصير طريقة إطالة الشعر القصير يمكن استخدام مجموعة من الطرق للقيام بإطالة الشعر:- الحفاظ على الشعر من خلال استخدام المرطبات الصحية التي تساعد في الحفاظ عليه وإطالته.

تجنب استخدام الصبغات الصناعية للشعر واستبدالها بالحنة والوصفات المختلفة لتلوين الشعر طبيعياً للحصول على إطلالة رائعة وشعر صحي.

إذا كانت لديك رغبة فى تنعيم شعرك يجب استخدام مكواة صغيرة للشعر على الأطراف التي تحتوى على هيشان فقط ولا يسمح بتحريكها على الخصل الأخرى إذا كنتي تريدين الحفاظ على شعرك.

يمكن استخدام السيرم لإعادة ترميم الشعر من جديد ولا ينصح باستخدام المواد الأخرى التي تحتوي على كيماويات تتسبب في إتلاف الشعر.

منح الشعر فرصة التنفس من خلال استبعاد الفترات التي يتم غسله بها.

يمكن القيام بغسل الشعر مرة أسبوعياً ويليها إضافة البلسم على الشعر بغرض ترطيبه كما تساهم تلك العملية على إطالة الشعر وتقوية الخصل.

يمكن استخدام البلسم الذي يساعد على جعل الشعر رطب طوال الوقت وهو البلسم الدهني.

يتم وضع البلسم على الشعر لفترة طويلة للتأكد من الوصول للنتيجة المطلوبة.

يمكن استخدام الزيوت المعالجة للشعر ثلاث مرات فى الأسبوع للتعزيز من نمو الشعر بسرعة.

وذلك من خلال توزيع الزيت على شعر وفي الفروة ويفضل زيت جوز الهند وسوف تجدين الفرق واضح.

يمكن تركه وتغطيه الشعر لنصف ساعة، كما يمكن وضعه قبل النوم وغسل الشعر فى الصباح.

يمكن تناول كميات الطعام المناسبة الغنية بالحديد والزنك لتقوية الشعر والجسم كما يمكن تناول البروتينات فهي عامل أساسي لإطالة الشعر.

القيام بممارسة الرياضة مما يجعل شعرك لديه القدرة على التنفس.

القيام بقص الأطراف المتقصفة من الشعر.

فعند ترك التقصفات سوف تطول مع الشعر وتسبب العديد من المشاكل والهيشان.

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