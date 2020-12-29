طرق طبيعية لعلاج الشيب المبكر والشعر الأبيض بمكونات منزلية بسيطة

طرق طبيعية لعلاج الشيب المبكر والشعر الأبيض من مكونات تتوافر في كل منزل، ظهور الشعر الأبيض عند المرأة يعد مصدر إزعاج ولذلك تلجأ إلي الحل السهل وهو الذهاب إلي صالون التجميل لعمل صبغة للشعر للتخلص من مشكلة الشيب والشعر الأبيض، ولكن يحدث الشيب نتيجة للتقدم في العمر وهذا أمر حقيقي ولا نختلف عليه، ولكن هناك بعض الحالات التي تظهر عليها الشيب المبكر في مرحلة عمرية مبكرة مثل في بداية سن المراهقة أو في سن الثلاثين، وهذا ينتج عن نقص صبغة الميلانين في الجسم والتي تعد المسئولة عن لون الشعر باللون الطبيعي.

بدائل طبيعية للتخلص من الشيب المبكر والشعر الأبيض من مكونات سهلة وبسيطة

هناك العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل علي علاج الشعر الأبيض والتخلص من الشيب المبكر، وذلك لأنها آمنة وفعالة حيث تتكون من مواد من الطبيعة تمنحك نتيجة مضمونة بدلاً من استخدام الصبغات الكيميائية الضارة بالشعر والتي لا تستمر إلي وقت طويل وسريعاً ما ينتهي مفعولها ويعود ظهور الشعر الأبيض من جديد.

وصفة زيت جوز الهند للتخلص من الشيب المبكر والشعر الأبيض

يعد زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل علي ترطيب الشعر وحمايته من التلف والجفاف، كما يحافظ علي لون الشعر وحيويته لاحتوائه علي مضادات أكسدة تساعد في تغذية الشعر وجعله ناعم، ولهذا تعد وصفة معجزة للتخلص من شيب الشعر نهائياً وإعادة لونه.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قومي بوضع زيت جوز الهند علي فروة الرأس والشعر مع التركيز علي أماكن الشيب مع التدليك ليصل إلي جذور الشعر.

يترك زيت جوز الهند علي الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالشامبو الخفيف، ويستخدم زيت جوز الهند لعلاج الشيب المبكر والشعر الأبيض مرتين في الأسبوع لنتيجة أفضل.

مكونات وصفة علاج الشيب المبكر والشعر الأبيضكيفية استخدام زيت جوز الهند لعلاج الشيب المبكر والتخلص من الشعر الأبيضوصفة جل الألوفيرا للتخلص من الشيب المبكر والشعر الأبيض

تعد وصفة جل الألوفيرا من أفضل الصبغات الطبيعية للشعر والتي ليس لها أي آثار جانبية، بل تعد علاج فعال للشيب المبكر والتخلص من الشعر الأبيض لاحتوائها علي إنزيمات وخصائص تقوم بحماية الشعر من ظهور الشيب والاحتفاظ بلون الشعر الطبيعي.

كوب صغير من جل الألوفيرا.

2 ملعقة كبيرة من الحناء أو القهوة.

قومي بخلط جل الألوفيرا مع الحناء أو القهوة جيداً، ثم توضع علي فروة الرأس والشعر ويترك لمدة ساعة قبل غسل الشعر.

يتم غسل الشعر بالماء فقط وتستخدم هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين للحصول علي نتيجة مرضية.

مكونات وصفة جل الألوفيرا لعلاج الشيب المبكر والشعر الأبيضطريقة تحضير وصفة علاج الشيب المبكر وكيفية استخدامه علي الشعروصفة عصير البصل لعلاج الشيب المبكر والشعر الأبيض

يساعد عصير البصل في منع ظهور الشيب المبكر والشعر الأبيض وذلك لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من الكبريت والإنزيمات التي تحارب الشعر الأبيض من خلال تطهير فروة الرأس و تحفيز الشعر علي نمو بصيلات جديدة خالية من الشعر الأبيض.

حبة واحدة من البصل كبيرة الحجم.

قومي بتقشير حبة البصل وغسلها جيداً ثم ابشريها في الكبة أو باستخدام المبشرة أيهما يتوافر، ثم تصفي لاستخراج عصير البصل.

يوضع عصير البصل علي فروة الرأس والشعر ويترك لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالشامبو الخفيف وتستخدم وصفة عصير البصل مرة واحدة في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج.

مكونات وصفة عصير البصل لعلاج الشيب المبكر والتخلص من الشعر الأبيضطريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها علي الشعر