طريقة عمل المعجنات الهشة بديل سندوتشات المدرسة اسفنجية وطريه زى القطن عجينه سحريه لجميع المخبوزات

طريقة عمل المعجنات الهشة تشكو الكثير من الأمهات من عدم إيجاد وجبة مغذية لأولادها يتناولونها في المدرسة، ودائمًا تبحث كل أم عن أكلة أو سندوتشات او معجنات وفطائر سهله وسريعه لا تجعلهم يشعرون بالجوع أثناء بقائهم خارج المنزل، فمن خلال السطور القادمة سوف نعرض طريقة سهلة وسريعة لعمل المعجنات الشهية الهشة، التي يمكن تناولها في الخارج والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة في المطاعم.

طريقة عمل المعجنات الهشة

مكونات العجينة:-

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة إلا ربع من الخميرة الجافة.

ملعقتين صغيرتين من السكر الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من بكينج البودر.

رشة ملح.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

علبة زبادي.

ثلاث ملاعق صغيرة من الحليب الجاف.

نصف فنجان من الزبدة السائلة.

كوبين إلا ربع من المياه الدافئة.

مكونات الحشوة:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة الحجم.

فلفل أسمر وملح (حسب الرغبة).

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق ونضع به كوب ونصف من الدقيق، ثم نضيف إليه الخميرة الجافة والحليب الجاف والسكر ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نقوم بإضافة المياه الدافئة ونخلط بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة لا تلتصق باليد.

ثم نغطي العجينة ونتركها حوالي ربع ساعة حتى تختمر العجينه السحريه لجميع الفطائر والمعجنات.

ثم نحضر وعاء آخر، ونضع به كمية الدقيق المتبقية وهي عبارة عن كوب ونصف، ونضيف إليه بكينج البودر والزبادي والخل والبيض والزبدة السائلة ونخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد لتحصلى على عجينه هشه وسحريه لجميع المخبوزات.

ثم نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة لينة، ونغطيها باستخدام فوطة مطبخ جافة ونظيفة، ثم نترك العجين لمدة لا تقل عن ساعة إلى أن يختمر.

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات ونقوم بفردها، ثم نضيف الحشوة ونغلق أطراف العجينة جيدًا.

ثم نضع هذه المعجنات في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت.

ثم ندهن المعجنات باستخدام خليط مكون من بيضة وملعقة نسكافيه وملعقة خل وملعقة من الماء الدافئ.

ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا بحرارة 200 درجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، أو حتى تمام النضج.