طريقة برجر الدجاج المحمر المتبل بأفضل تتبيلة والمحمر بالبقسماط حضريه بنفسك

يعد برجر الدجاج من أشهى الأكلات والأصناف السريعة والتي تحظى بجمهور عريض من الشباب حيث يجب الكثير الذهاب إلى أشهر المطاعم لطلب أنواع مختلفة من هذا البرجر وتناول الفراخ المقرمشة مع الصوصات المختلفة والبطاطس والأطباق الجانبية اللذيذة، يمكنك بكل سهولة تحضير هذا الساندوتش في منزلك وبأقل وقت ممكن فتابعينا لتعرفي الخطوات بالتفصيل.

نصف كيلو من صدور الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح ويمكنك إضافة المزيد حسب رغبتك.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض أو الأسمر المطحون.

فصان كبيران من الثوم.

ملعقتان صغيرتان من المسطردة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب البقسماط المطحون.

بيضة واحدة كبيرة مخفوقة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

أربع قطع من العيش الكايزر الخاص بالبرجر.

قطع من الخس الطازج والمغسول.

حبة واحدة كبيرة من البصل.

ثمرة واحدة من الطماطم الكبيرة.

قومي بغسل صدور الدجاج جيداً بالخل والملح والليمون ثم اشطفيها بالماء. قطعى صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة أو مكعبات. أحضري طبق واسع وعميق وضعي به كلاً من الملح والفلفل الأبيض والمسطردة. قومي بفرم الثوم جيداً ثم أضيفيه إلى التوابل. ضعي تلك التتبيلة في الخلاط أو المفرمة ثم أضيفي قطع الدجاج إليها. شغلي الخلاط وافرمي المكونات معاً حتى تحصلي على عجينة متجانسة. استخدمي قالب البرجر لتشكيل قطع الدجاج المفرومة على شكل أراص برجر. توضع في طبق مع الفصل بينها بورق استرتش ثم ضعيها في الثلاجة لعدة ساعات حتىى تكتسب النكهة ويفضل لليلة كاملة. في طبق واسع ضعي الدقيق مع القليل من التوابل. في طبق ثاني ضعي البيض المخفوق مع رشة من الفلفل الأسود. في طبق ثالث ضعي البقسماط المطحون. أحضري طاسة عميقة وقومي بتسخين الزيت بها على النار. ضعي البرجر بحرص في الزيت واتركيه حتى ينضج ويحمر من تلك الجهة ثم اقلبيه على الجانب الآخر. بعد التأكد من أن برجر الدجاج نضج من جميع الجهات ارفعيه من الزيت وضعيه في مناديل ورقية لتتشرب الزيت الزائد. قطعي الطماطم والبصل إلى شرائح رفيعة. ضعي قطعة من البرجر في رغيف الكايزر مع شريحة من البصل والطماطم مع الكاتشب والمايونيز.

برجر الدجاج المقادير اللازمة لتحضيير الساندوتش:خطوات تحضير برجر الدجاج:

ملاحظة: إذا اردت إضافة طعم حار إلى الوصفة يمكنك إضافة ربع ملعقة صغيرة من الشطة إلى توابل الدجاج عند الفرم أو يمكنك إضافة الشطة إلى الدقيق ليكون الغلاف حار ويمكنك أيضاً إضافة الفلفل الحار وفرمه مع الدجاج.