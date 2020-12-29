فى 3 أيام فقط لن تصدقى طول رموشك اقوى خلطة تطويل وتكثيف الرموش والحواجب بمكون واحد

قشر الليمون لتطويل الرموش الرموش الطويلة من أبرز مظاهر الجمال لدى المرأة، ولكن في الآونة الأخيرة ومع استخدام مستحضرات التجميل لتكثيف الرموش وتطويلها، قد يكون الحفاظ على الرموش من الأمور الصعبة، وذلك بسبب الأضرار التي تلحقها بالرموش مما يؤدي إلى تساقطها وضعفها، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لك أفضل وصفتين على الإطلاق لتكثيف الرموش وتطويلها.

قشر الليمون لتطويل الرموش

مكونات الوصفة:-

ملعقة ونصف قشر ليمون جاف.

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة

نحضر وعاء ونضع فيه قشر الليمون الجاف بعد طحنه جيدًا في المطحنة الكهربائية.

ثم نضيف إليه زيت الزيتون ونخلطهم جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس يشبه الكريم.

ثم نضع الخليط الناتج في علبة نظيفة وجافة ونتركه لمدة لا تقل عن أسبوعين.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الرموش باستخدام فرشاة الرموش، وذلك قبل الخلود إلى النوم.

ثم نغسل الرموش في صباح اليوم التالي باستخدام الماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

قشر الليمون لتكثيف الرموش

مكونات الوصفة:-

ملعقتين كبيرتين من قشر الليمون الجاف.

كمية مناسبة من زيت الخروع.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة

نحضر وعاء من البلاستيك ونضع فيه قشر الليمون الجاف المطحون، ثم نسكب فوقه زيت الخروع حتى نغمر قشر الليمون بالزيت.

ثم نخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ونترك الخليط الناتج لمدة لا تقل عن 20 يوم في علبة جافة.

ثم نقوم باستخدام فرشاة الرموش ونغمسها في الخليط ونضع منه على الرموش قبل النوم مباشرة.

ثم نترك الخليط على الرموش طوال الليل ونغسله في الصباح بالماء الدافئ.

نقوم بعمل هذه الوصفة أربع مرات في الأسبوع لمدة لا تقل عن شهرين للحصول على نتيجة فعالة.