وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة سريعًا في دقائق ومن أول استخدام

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة، تلجأ كل فتاة إلى طريقة مختلفة عن الأخرى في إزالة الشعر، وهذا يعتمد على العديد من العوامل منها العامل المادي، وذلك لوجود طرق لإزالة الشعر مرتفعة الثمن ومن أشهرها الإزالة بالليزر، كذلك درجة تحمل الألم تتحكم في الطريقة التي يتم اعتمادها لإزالة الشعر، فإزالة الشعر بالشمع تختلف عن حلاوة السكر وهكذا، كما يعتمد نوع البشرة على نوع الطريقة التي يتم اعتمادها لإزالة الشعر، لكن هناك طرق بسيطة ومناسبة من جميع النواحي لإزالة الشعر في وقت سريع وبدون ألم وبمقابل مادي بسيط ومن هذه الطرق استخدام الفازلين، وقد يستغرب الكثير منا هذه الطريقة، وهذا لما يعرفه الجميع عن الفازلين كونه مادة مرطبة للشعر والبشرة فقط.

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة سريعًا

ولكن مادة الفازلين من المواد الرائعة والمفيدة جداً، ومن فوائدها الممتازة إمكانية استخدامها لإزالة الشعر من الجسم وفي نفس الوقت ترطيب البشرة.

وذلك يتم عن طريق خلط ملعقة صغيرة من الفازلين المذوب في حمام مائي ساخن مع ملعقة صغيرة من الكركم البودرة وملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

وبعد ذلك نقوم بإضافة نضيف ثلث كوب من الحليب ثم نقلب حتى نحصل على خليط كريمي، وبعدها نطبق الخليط على البشرة في اتجاه نمو الشعر.

ثم بعد ذلك نتركه حتى يجف تماماً ثم نقوم بنزعه بسرعة أو فركه في اتجاه نمو الشعر.

وعندها سوف نلاحظ اختفاء الشعر الزائد بنسبة كبيرة جداً.

ويمكن مضاعفة كميات المكونات السابقة في حالة الرغبة في إزالة الشعر من مساحات واسعة من الجسم.

التخلص من الشعر الزائد بالنشا والبيض

ويوجد طرق طبيعية أخرى وبسيطة مثل الفازلين يمكن استخدامها لإزالة الشعر، ومن هذه المواد البيض والنشا، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من السكر، وبعدها نضيف بياض حبة واحدة من البي ونعيد الخلط، وبعدها نوزع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف تماماً، وبعدها ننزع الخليط بسرعة لإزالة أكبر كمية من الشعر، وللعلم فإن هذه الطريقة تناسب شعر الوجه بشكل كبير.

الشوفان لإزالة الشعر

كذلك يمكن استخدام الشوفان لإزالة الشعر الزائد من الوجه، حيث يتم خلط ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وبعدها نفرك الوجه بحركات دائرية بهذا الخليط لمدة دقيقتين، وبعد مرور عشر دقائق نغسل الوجه بالماء الفاتر، وعندها سوف نلاحظ اختفاء نسبة كبيرة من شعر الوجه.