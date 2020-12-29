طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في المنزل مثل المحلات بطريقة سهلة وبسيطة

تعد البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي انتقلت إلينا من بلاد الشام وتعتبر إلى حد ما بسيطة وتقليدية وتتميز بالمذاق الشهي الرائع وعادة ما تتوافر بكثرة في البلاد العربية وبلاد الشرق الأوسط بشكل أوسع وعادةً ما تستخدم البسبوسة في التقديم كواجب للضيافة أو في أعياد الميلاد والمناسبات كما تتعدد أصنافها ويمكن تشكيلها حسب رغبة كل شخص فهناك البسبوسة بالبندق والزبادي وجوز الهند وغيرهم حسب تفضيل كل شخص للمكسرات، غير أن البسبوسة لها طعم لذيذ إلا أنها تحتوي على الفيتامينات التي تفيد الجسم وتمد الجسم بالطاقة بسبب السعرات الحرارية العالية.

تحضير البسبوسة بالزبادي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات غير مكلفة

تخشى الأمهات شراء الحلويات من المحلات أثناء تلك الأوقات بسبب التلوث والخوف من فيروس كورونا لذلك تبحث الأمهات عن طرق لإعداد الحلويات في المنزل لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي في المنزل بطريقة سهلة ومكونات بسيطة وغير مكلفة.

مكونات البسبوسة بالزبادي:

كوبان من الدقيق الأبيض الناعم الخاص بالمعجنات.

كوبان متوسط الحجم من الزبادي.

كوبان من السكر الأبيض الناعم وليس المطحون.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

رشة ملح.

نقوم بتحضير طبق واسع حتى يستوعب المكونات نقوم بوضع كلاً من الدقيق والسكر والبيكنج باودر. ثم نقوم بتقليب المكونات ودمجهم بواسطة ملعقة خشبية. ثم نقوم بإضافة المكونات السائلة الزيت أولاً ثم نقوم بوضع الزبادي تدريجياً ثم نقوم بالعجن بواسطة اليد. نحضر صينية صغيرة الحجم ثم نقوم بدهن الصينية بالزيت. ثم نضع رشة من الدقيق ثم نقوم بصب الخليط في الصينية ونقوم برش جوز الهند. ثم نقوم بوضع الصينية بداخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشرين دقيقة حتى تنضج. ثم نضعها حتى تبرد ومن ثم نقوم بإضافة قطر البسبوسة وبعدها يتم تقديمها بمذاق رائع.

طريقة التحضير

مكونات قطر البسبوسة:

كوبان من السكر الأبيض. كوب من الماء. ملعقة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير:

تحضير إناء ثم نقوم بوضع كلاً من السكر والماء وعصير الليمون ونتركهم على نار هادئة حتى الغليان حتى يصبح القطر ثقيلاً وهكذا أصبح القطر جاهزاً.