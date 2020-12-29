عجينة العشر دقايق الهشة السحرية لجميع انواع المعجنات والمخبوزات

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق لجميع أنواع المخبوزات والمعجنات، ترغب الكثير من ربات المنزل في التعرف على طريقة تحضير عجينة العشر دقائق للفطائر كالبيتزا فتم إطلاق عليها هذا الاسم فقط لأنه يتم تحضيرها في فترة عشرة دقائق فهي من أسرع الطرق التي يعتمد عليها في تحضير البيتزا والفطائر فذلك يعمل على توفير الوقت والجهد فهي تتناسب مع جميع أنواع الخبز.مكونات تحضير عجينة العشر دقائق:
هناك بعض المكونات التي يلزم إحضارها من أجل تحضير هذه العجينة وإليكم في السطور الآتية مكونات تحضير عجينة العشر دقائق:
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتان من الخميرة.
- كأسان من المياه الدافئة.
- نصف كوب من الزيت.
- ربع كأس من اللبن البودرة.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- خمسة أكواب من الدقيق.
- يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع فيه كأسان من الدقيق مع وضع السكر والملح والخميرة والمياه الساخنة وبعد ذلك يتم عجنهم سوياً مع بعضهم البعض.
- يتم العجن باستخدام ملعقة من الخشب ثم القيام بوضع عطاء على الإناء وتركه لمدة عشرة دقائق.
- يتم خلط ثلاثة أكواب من هذا الخليط وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من الزيت والحليب البودرة إلى العجينة السابقة.
- يتم خلط العجينة جيداً باستخدام اليدين لحين يظهر إليكم عجينة طريقة للغاية ومتماسكة وبعد ذلك يتم استخدامها من أجل تحضير البيتزا أو الفطائر أو الخبز.
- عجينة العشر دقائق.
- طماطم.
- كيلو لحم.
- بصلة.
- نصف ملعقة من الثوم البودرة.
- رشة من الفلفل.
- نصف كأس من الطماطم.
- ربع كأس من المياه.
- نصف كأس من الكاتشب.
- بقدونس.
- نصف رشة من الملح والفلفل الأسود.
- يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه الطماطم والكاتشب ويتم وضعه على النار وبعد ذلك إضافة الفلفل الأسود والملح وتركه لحين أن يبرد.
- يتم تحضير إناء أخر ووضع فيه اللحم والثوم والطماطم والبصل والبقدونس ودبس الرومان والفلفل الأحمر.
- خلط المكونات مع بعضها بصورة جيدة.
- يتم تقسيم العجينة إلى كرات متوسطة ويتم فردها ثم دهنها بالصلصلة ووضع كمية من اللحم.
- إدخالها إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج.
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