أفضل طريقة عمل كرات بطاطس بالجبنة بخطوات بسيطة

تعتبر طريقة عمل كرات البطاطس بالجبن احد اشهى الطرق لتحضير البطاطس بطريقة مختلفة وجديدة، ومع أن الكثير من الناس يقومون باعتبار أن هذه الوصفة صعبة ولكن تلك الوصفة في الحقيقة سهلة جدا وطعمها شهي ومميز للغاية وهي ايضا من الوجبات المفضلة للصغار والكبار ومن الممكن أيضا تقديمها كمقبلات في العزائم أو تستخدم عند بعض الناس كوجبة رئيسية الفطور أو للغداء وهي وجبة لذيذة ومشبعة ولك هي بها كمية سعرات حرارية كثيرة، يمكن قليها أيضا في زيت غزير والبعض يسمونها كبيرة البطاطس بالجبنة ومع اختلاف أسماؤها فالنتعرف على طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة. مكونات عمل كرات بطاطس بالجبنة 1 كيلو من البطاطس المسلوقة جيدا. 1 ملعقة صغيرة من الملح. 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود. 1 ملعقة صغيرة من البابريكا. اي نوع من الجبن حسب المتوفر في البيت. 1 كوب كبير من الدقيق. 2 كوب كبير من اللبن الزبادي. 1 كوب كبير من البقسماط الناعم. كمية من زيت غزير للقلي. طريقة تحضير بطاطس بالجبنة مقلية اولا نقوم بتقشير البطاطس المسلوقة مسبقا ونقوم بهرسها وهي ساخنة جيدا حتى تصبح اسهل في العجن وتكون طرية ولينة.

ثم نضيف إليها البعض من الملح والفلفل والبابريكا.

بعدها نقوم بأخذ كمية صغيرة من البطاطس ثم نقوم بوضع قطعة جبن داخلها حسب الرغبة ثم نلفها باليد على شكل كرة.

ثم نضع كرة البطاطس الملفوفة في الدقيق ثم اللبن ثم البقسماط.

ثم نكرر العملية مع كل كرات البطاطس حتى ننتهي من كل الكمية.

ويمكن أيضا أن نحتفظ بها في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر ثم نقليها في زيت غزير.

وفي النهاية نقوم بتقديم البطاطس ساخنة مع الصوصات المفضلة كاتشب حار أو صوص الجبن. مكونات كرات بطاطس باللحم احضري نصف كيلو لحم مفروم خشن. عدد 3 ثمرات بطاطس مسلوقة. عدد 2 ملعقة كبيرة زبدة. عدد 3 كوب صلصة بشاميل. حوالي نصف كوب جبن موتزاريلا مبشورة. حوالي ملعقتين كبيرتين زيت. ثمرة بصل واحدة مفرومة ناعم. رشة صغيرة ملح وفلفل أسود. ربع ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم. نصف ملعقة صغيرة كاري ناعم بودرة. نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم مشكل. نصف ملعقة صغيرة بابريكا. مكونات عمل كرات بطاطس بالجبنةطريقة تحضير بطاطس بالجبنة مقلية

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