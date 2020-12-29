طريقة تحضير خبز التوست في المنزل بطعم متميز ،كلمة توست معناها الاتينية أي الخبز المحمص حيث ينتشر في الدول الأوربية وبدا ينتشر في المطابخ العربية وله طريقة معينة في التحميص حتى يصبح اكثر هشاشه وطعم ألذ وصوت مقرمش وأيضا هو نوع من أنواع المعجنات الطرية والتي تحضر بأكثر من طريقة فهو يدخل في عدة أصناف من الحلوى وأيضا أطباق المعجنات مثل الكنافة ويمكن تحضير التوست بالدقيق الأسمر والدقيق الأبيض والشوقان والسميد عند تناول قطعة توست من الدقيق الأبيض تعطي للجسم 90 سعر حراري بينما تناول التوست من الدقيق الأسمر أو الشوفان تعطى الجسم 86 سعر حراري في السطور الأتية سوف نتعرف على احدي طرق عمل التوست. طريقة تحضير خبز التوست ومكوناته طريقة تحضير خبز التوست ومكوناته المكونات:- 6 أكواب من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمالات.

كوب حليب.

علبه زبادي.

ملعقتين كبيرتين خل.

كوب ماء.

ملعقتان كبيرتان خميرة جافة.

ملعقة كبيرة سكر.

ربع كوب زبدة أو زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح.

زبدة أو زيت للدهان. طريقة التحضير أولا نقوم بتحضير الخميرة قبل البدء في تحضير العجين حتى تختمر في كوب به الماء الدافئ والسكر مع التقليب الجيد و تترك جانبا للاستعمال لاحقا. في وعاء معدني عميق على نار هادئة يصب الحليب والماء والزيت مع التقليب ويترك الخليط على النار حتى يسخن. في وعاء اخر ضعي ثلاثة أكواب من الدقيق مع كوب الخميرة بعد أن اختمر و علبة الزبادي و الخل. ثم يضاف الخليط السابق من الماء والزيت الى الدقيق. ثم قومي بعملية العجن باليد لمده ثلاث دقائق حتى تصبح عجينة سائلة. بعد الانتهاء من عملية العجن يترك العجين في مكان دافئ حتى يختمر ويغطى بكيس بلاستيك لمده ربع ساعة حتى يتضاعف حجمه. يضاف ما تبقى من الملح والدقيق المتبقي للعجينة السائلة على مراحل متباعده للحصول على عجينة ملساء ناعمة. ضيفي كمية الزبدة أثناء العجن على ثلاث مراحل حتى يتشرب العجين الزبدة. تقسم العجينة الى كور وضعيها في أناء مجوف غطي العجين بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لتختمر لمده ساعة. تقسيم العجين الى قسمين بعد اختمارها أفرديها على سطح مرشوش بالدقيق بالمردانة مع مراعات طول القالب الذي ستخبز فيه العجينة. بعد الفرد ردي العجينة بثنيها حتى تحصلين على عجينة من ثلاث طيات بمقاس طول القالب الذي ستخبر فيه. بنفس الخطوات مع القسمة الباقية من العجينة ثم ضعيها فوق القسم الأول حتى تحصلين على اعلي ارتفاع أو قسمي العجين على قالبين من التوست. غطى قالب العجين بكيس بلاستيك واتركيه في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه. ادخلي قالب العجين في فرن ساخن سابق التجهيز على درجة حرارة عالية. اتركي خبز التوست حتى يبرد و قطعيه شرائح رفيعة بسكين مخصصة للتوست. يحتفظ به في البراد عن طريق استخدام تبروير خاص. طريقة التحضير لقد وصلنا الى نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري ونتمنى أن نكون قد قدمنا كل ما يفيد وصفتنا اليوم والمدرجة تحت عنوان طريقة تحضير خبز التوست في المنزل بطعم متميز.

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