أقوي ماسك لتبيض البشرة وتوحيد لونها في دقائق ومن أول استعمال

تبيض البشرة وتوحيد لونها، تسعي الكثير من الفتيات والسيدات للحصول على بشرة بيضاء جميلة، خاليه من البقع الداكنة التي تطفي جمال البشرة، فيسعوا للبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في توحيد لون البشرة، والحصول على بشرة بيضاء صافية خاليه من أي مشكلات، فهناك الكثير من الكريمات المنتشرة بالأسواق ولكنها تحتوي على مواد كيميائية يضر استخدامها على المدي البعيد.وصفات تبيض البشرة وتوحيد لونها من أول استعمال:
وصفة عصير الليمون:
يحتوي الليمون على العناصر التي تساعد في تفتيح لون البشرة، ولكن يجب التعرض للأشعة الشمس عند استخدامه للآنها ستتفاعل مع الليمون.
المكونات:
- كميه مناسبة من عصير الليمون.
- كمية مناسبة من الماء.
طريقة التحضير والاستعمال:
- قومي بتخفيف عصير الليمون، بكمية مناسبة من الماء.
- قومي بإحضار قطنة وغمسها في عصير الليمون المخفف، وقومي بتوزيعها على البشرة في المناطق التي ترغبي في تفتيحها.
- قومي بتركه على بشرتك من 15 إلي 20 دقيقة.
- قومي بغسل البشرة جيداً بالماء وترطيبها.
- عليك تكرار الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، للحصول على بشرة بيضاء صافية.
وصفة الكركم:
المكونات:
- كمية من الكركم.
- كمية من دقيق الحمص.
- كمية من زيت الزيتون.
طريقة التحضير:
- قومي بإحضار إناء ووضع المكونات بكميات مناسبة، وخلطهم جيداً للحصول على عجينة.
- قومي بوضع العجينة على بشرتك، وتطبيقها بحركه دائرية للمساعدة على تقشير البشرة.
- اتركي العجينة على بشرتك من 15 إلي 20 دقيقة.
- قومي بغسل البشرة جيداً بالماء.
- تكرر الوصفة مرة إلي مرتين بالأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.
وصفة البرتقال:
المكونات:
- ملعقتين من عصير البرتقال.
- كمية قليلة من الكركم.
طريقة التحضير:
- قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض.
- قومي بوضع الخليط على البشرة وعلى المناطق التي ترغبي في تفتيحها.
- يترك الخليط على البشرة من 20 إلي 30 دقيقة.
- عليك تكرار الوصفة مرة يومياً للحصول على بشرة بيضاء صافية خاليه من مشكلات البشرة.
- لأن البرتقال يحتوي على فيتامين c وله قدرة فعالة في تبيض البشرة والجسم كله في أسرع وقت.
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