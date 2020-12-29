صبغ الشعر بالنسكافيه واحصلي على لون بني فاتح ساحر بدون سحب لون أو مواد كيميائية ضارة

صبغ الشعر بالنسكافيه ،القهوة هي مشروب يحسن المزاج ويرفع مستوى طاقة الجسم كما أنة يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على منع الشيخوخة وأمراض الجسم، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد للبشرة والشعر سواء في حال استخدامها كماسكات طبيعية أو تناول فنجان من القهوة يومياً، كما أن للقهوة ومُشتقاتها فوائد تجميلية، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه. صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم تستخدم هذه الوصفة لصبغ الشيب والشعر الأبيض والتخلص من الشيب نهائياً. المكونات ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.

ملعقة من الكركم.

ملعقتان من الكاكو.

كوب من زيت الزيتون.

علبتان من الأكسجين.

ربع كوب من زيت السمسم. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير ونضع به كلاً من النسكافيه والكركم وزيت الزيتون وزيت السمسم والكاكاو والأكسجين ويتم الخلط جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض.

يتم وضع الخليط على الشعر ويتم توزيعه على الشعر جيداً ثم نتركة في الشعر لمدة نصف ساعة أو حتى الحصول على النتائج المرغوبة. صبغ الشعر بالنسكافيه وزيت الزيتون صبغ الشعر بالنسكافيه وزيت الزيتون المكونات ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.

بيضتان .

علبتان من الأكسجين.

كوب من زيت الزيتون. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير ثم نضع البيض ويتم الخفق جيداً.

ونضيف زيت الزيتون والنسكافيه ونقلب الخليط ثم نضيف الأكسجين ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس .

يتم وضع الخليط على الشعر ويتم توزيعه على الشعر ثم نتركه لمدة أربعون دقيقة.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر. فوائد القهوة للشعر فوائد القهوة للشعر تتعدد فوائد القهوة للشعر فهي تعزز نمو الشعر وتحارب تساقطه كما تحسن مرونة الشعر وتعالج القشرة، وتعالج وتؤخر ظهور الشيب، وينصح بعض خبراء التجميل بإضافة القهوة للشامبو مرة واحدة على الأقل في الشهر للحصول على كل فوائدها.

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