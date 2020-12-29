فرد الشعر بالنشا والماء أقوى بروتين طبيعي للشعر في المنزل بمكونات متوفرة

فرد الشعر بالنشا والماء من المواد الطبيعية التي لها أثر ملحوظ حيث يحب الكثير من الفتيات استخدام المواد الطبيعية والآمنة في العناية بالبشرة أو الشعر وهنا أتي دور النشا للحصول على شعر مفرود بدون استخدام مكواة الشعر أو الاسشوار، كما يلجأ الكثير من الفتيات إلى القيام بفرد الشعر باستخدام المواد الكيماوية والتي تعمل على إتلاف الشعر وتساقطه ويعد الحل الأفضل هو الاعتماد على المواد الطبيعية للحصول على نتائج مرضية بدون خسائر وفرد الشعر بالنشا والماء من الطرق الحديثة والتي أثبتت نجاحًا كبيرًا عند كل من قام بتجربة فرد الشعر بتلك الطريقة كما أنها من الطرق السهلة والرخيصة والتي لا تحتاج إلى مواد كثيرة للتنفيذ.

فرد الشعر بالنشا والماء

بروتين طبيعي للشعر وآمن على فروة الرأس حيث يعد النشا من المواد الطبيعية الممتازة في علاج العديد من مشاكل فروة الرأس فضلاً عن كون النشا أقوى بروتين طبيعي لفرد الشعر وجعله أملس ناعم كالحرير، كما أن النشا ممتاز جدًا للبشرة ويدخل في تحضير أفضل ماسكات تفتيح البشرة نظرًا لاحتوائه على الكثير من العناصر المغذية للبشرة ولتحضير البروتين الطبيعي للشعر باستخدام النشا سوف نحتاج إلى الآتي:

4 أكواب من حليب جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

3ملاعق من عصير الليمون.

2ملعقة كبيرة من النشا.

نقوم بخلط النشا مع عصير الليمون جيدًا ونحرص على أن لا يكون هناك أي تكتلات. نضيف زيت الزيتون إلى حليب جوز الهند. نضع خليط جوز الهند على خليط النشا والليمون ونقلب جيدًا. نقوم بوضع الخليط في الميكرويف أو حمام مائي. نقلب بين حين والآخر لمدة 5 دقائق حتى نحصل على قوام كريمي. نترك ماسك فرد الشعر بالنشا يبرد تمامًا. نقوم بوضع الماسك على الشعر ونغطي الشعر بكيس من النايلون الشفاف أو بقبعة الاستحمام. نلف الشعر وفوقه قبعة الاستحمام بمنشفة تكون ساخنة. نترك الماسك على الشعر لمدة ساعتين. نغسل الشعر جيدًا بالماء والبلسم. سوف نلاحظ النتيجة من أول استخدام.

مكونات بروتين طبيعي للشعرطريقة التحضير والاستخدام

يعمل هذا الماسك على حماية الشعر من التلف فضلاً عن حماية الشعر من القشرة ومشاكل فروة الرأس كما أن زيت الزيتون وجوز الهند سوف يعملان على إعطاء أعلى درجة نعومة للشعر الجاف والمتقصف ويعمل النشا على فرد الشعر المجعد والليمون سوف يطهر فروة الرأس من أي ميكروبات أو جراثيم.