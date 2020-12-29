ماهي فوائد الليمون والكمون للقولون، دوت الخليج مجموعة من الفوائد التي أكدت عليها الدراسات الطبية ووردت في كثير من المواقع الطبية، التي صنفت كل من الكمون والليمون ضمن الأطعمة التي يجب ان يحرض مريض لقولون على إدخالها إلى نظامه الغذائي نظرًا لفوائدهما المتعددة و التي جمعناها في التالي.

ماهي فوائد الليمون والكمون للقولون:

جاء في موقع "ويب طب" أنه في إحدى الدراسات التي أجريت على أشخاص مصابين بداء القولون العصبي وكيف يؤثر تناول الكمون على الأعراض، أظهرت تحسن هذه الأعراض مثل ألم المعدة والنفخة، وبعد مرور أربعة أسابيع من الدراسة لوحظ تحسن أعراض الإمساك والإسهال المصاحبة لداء القولون العصبي، إذ يعد الكمون مفيد في التحكم بحركة القولون.

مزيح الكمون والليمون يحمي الجهاز الهضمي من تأثير اضطرابات القولون.

الكمون يعزز في إفراز مادة البروتينات وزيادة نشاطها في الجهاز الهضمي مما يقلل من متلازمة القولون العصبي.

شرب الكمون والليمون يطهر القولون و الجهاز الهضمي و الجهاز الإخراجي من السموم.

طريقة استخدام الكون والليمون لعلاج القولون:

أفضل طريقة لعلاج القولون دوت الخليج غلي حبوب الكمون الطازجة ومن ثم سكب المزيج على قطع من الليمون، ثم شرب المشروب دافئًا على الريق.

يمكن عمل عصير طازج وبارد من عصير الليمون ومسحوق الكمون وتحليته بالعسل وشربه بين الوجبات.

يفضل إضافة كل من الليمون و الكمون إلى الوجبات المعدة في المنزل سواء وصفات لأطباق رئيسية أو سلطات أو مشروبات وحتى المقبلات.

يتوفر في الأسواق شاي الأعشاب المكون من الليمون و الكمون، وهو مشروب سهل التحضير ومفيد.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.