طريقة عمل كاري الدجاج الهندي مثل المطاعم بطريقة سهلة وسريعة وطعم خطير بالصور Indian chicken curry

كاري الدجاج الهندي مثل المطاعم يعتبر من أشهر المأكولات، والأطباق الهندية في جميع أنحاء العالم بسبب طعمه ومذاقه المميز، وأيضاً سرعة تحضيره، فهذه الوصفة من أشهر الوصفات في المطبخ الهندي الذي يتميز بتعدد أطباقه، فالمطبخ الهندي مشهور بالتوابل بكثرة في الطهي لما لها من مذاق ونكهة قوية، ومن أشهر الأطباق طبق الكاري الذي يدخل في كثير من الأطباق في تحضيرها،مثل الجمبري بالكاري، وكاري الدجاج، وغيرها من المأكولات الكثيرة،لهذا نقدم لكم هذه الوصفة بطريقة سهلة وسريعة وطعم خطير مثل المطاعم.

طريقة عمل كاري الدجاج الهندي مثل المطاعم:

يتميز المطبخ الهندي باستخدام البهارات بكثرة في الأطعمة، وباستخدام العديد من التوابل مثل الكاري.

مقادير كاري الدجاج على الطريق الهندية:

كيلو دجاج من الصدور أو الأوراك أو من الإثنين حسب الرغبة مقطع إلى قطع صغيرة.

ملح.

فلفل أسود.

بصلتين مفرومتين.

نصف كوب من صلصة الطماطم.

كوب من الكريمة أو الزبادي أو حليب جوز الهند، فهي تعطي طعم جميل وتتماشى مع هذه الوصفة.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ملعقتين أو ثلاث ملاعق من بودرة الكاري.

قطعة صغيرة من الجنزبيل.

ربع ملعقة من الخل يمكنك الاستغناء عنها حسب الرغبة.

ملعقة من الزيت والزبدة.

رشه من السكر.

مقادير تحضير بودرة الكاري:

ملعقة هيل أو حبهان مصحون.

ملعقة صغيرة من الشطه ‍〈فلفل حار〉.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقتين صغيرتين من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الجنزبيل البودر.

ملعقة صغيرة ونصف من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

قومي بتقطيع الدجاج على شكل مكعبات صغيرة ثم ضعيها في وعاء، وقومي بنثر قلياً من الملح، والفلفل على قطع الدجاج، واتركيها على جنب، إلى أن تنتهي من فرم الثوم، والبصل، والجنزبيل.

في طاسة على النار ضعي بها الزيت والزبدة، ثم أضيفي إليهم قطع الدجاج، وقلبيهم، ثم اتركيهم إلى يأخذوا لون تحمير قليل، ويجب أن يكون نضجهم فوق المتوسط، عندما يصبح نضجهم كما هو مطلوب، أخرجيهم من الطاسة، واتركي باقي الزيت الذي تبقى من تحمير الدجاج في الطاسة،لتكملة باقي التحضيرات الخاصة بالوصفة.

طريقة تحضير كاري الدجاج على الطريقة الهندية بسهولة:

أضيفي البصل في نفس الطاسة، وقلبيهم حتى ينضج البصل، إذا كانت تحتاجين لبعض من الزيت أو الزبدة يمكنك إضافة المزيد، عندما تحصلين على لون للبصل، وكان قد نضج، أضيفي إليه الثوم، والجنزبيل المفروم ، وقلبيهم حتى يتم سواهم، ثم أضيفي إليهم بودرة الكاري، وقلبي جميع المكونات مع بعض قليلاً.

أضيفي إليهم صلصة الطماطم وقلبيهم حتى تمتزج جميع المكونات معاً، ويتم طهيهم ويصبح لونهم غامق قليلاً، ثم أضيفي الفراخ التي تم تحميرها وطهيها قليلاً من قبل، ثم اتركيهم بضع دقائق قليلة حتى يتم نضجها تماما، ويمكنك اختبار مدى نضج الدجاج كما تحبين.

قبل إضافة الكريمة أو الزبادي تأكدي أن صلصة الطماطم مع باقي المكونات أصبحت كما هي بالشكل الجميل هذا، وأصبحت متماسكة.

أضيفي كريمة الطبخ إلى جميع المكونات، وقلبيهم، واتركيهم على النار قليلاً، ثم قومي بإطفاء النار، بعد ذلك أضيفي قليل من السكر وقلبيه، فهو يعمل تعديل الطعم فإذا كان به بعض الطعم المر فهو يعادل الطعم، ويمكنك إضافة القليل من الخل بعد إطفاء النار.