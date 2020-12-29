طريقة عمل بسبوسة تسيباس وأسرار طعم Tseppas basbousa الخطير

طريقة عمل بسبوسة تسيباس ،تُعد البسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية؛ حيث أن جميع الأفراد صغار كانوا أو كبار يحبونها ودائماً ما يطلبونها، وتعد من أسهل أنواع الحلويات الشرقية في إعدادها وأصعبها أيضاً، حيث أن البسبوسة المنزلية مختلفة تماماً عن بسبوسة المحلات، ولعل أشهر وألذ بسبوسة هي بسبوسة Tseppas والتي سنخبركم سرها اليوم، وتعرف البسبوسة أيضاً بهريسة السميد وهي من أشهى أنواع البسبوسة، واليوم سنقدم لكم طريقة عملها بالتفصيل وبكل سهولة. طريقة عمل بسبوسة تسيباس طريقة عمل بسبوسة تسيباس مكونات بسبوسة تسيباس: كوبان من دقيق السميد.

كوبان من الزبادي.

كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقتان من البيكنج باودر.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

ثلث كوب من جوز الهند.

بيضة واحدة.

ملعقة من الفانيلا.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

كوبان من القُطر. طريقة تحضير بسبوسة تسيباس نُحضر وعاء ونضع فيه السكر والفانيلا والبيضة ونخفقهم معاً جيداً حتى يتجانس الخليط.

نقوم بعد ذلك بإضافة الزبادي ونستمر في الخفق حتى يُصبح الخليط ناعم.

نُضيف أيضاً الدقيق الأبيض ودقيق السميد ونمزج المكونات ونُضيف الملح وجوز الهند والبيكنج باودر ونستمر في مزج المكونات حتى تتداخل وتتجانس معاً.

نأتي بصينية قصيرة الحواف وهذا أحد شروط نجاح الوصفة، وندهنها بالقليل من الزيت والدقيق حتى لا تلتصق البسبوسة في الصينية ثم نسكب الخليط السابق فور تجهيزه في الصينية لا نتركه وهذا هو ثاني سر للطعم الممميز، وندُخله الفرن لمدة لا تقل عن عشر دقائق إلي الربع ساعة لكي تنضج البسبوسة.

نُخرج بسبوسة العشر دقائق من الفرن ثم نغمرها بالقُطر البارد، ويمكن تزيينها بالمكسرات المحمصة حسب الرغبة ولكن توضع بعد سقايتها بالقطر حتى لا تُصبح طرية، ونتركها لتبرد ثم نُقدمها طريقة تحضير بسبوسة تسيباس

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