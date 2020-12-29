أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه مع وصفة المايونيز الفعالة جدا

أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه وإعادة ترميمه من الجذور للحصول على أفضل نتيجة لشعرك، حيث تعمل تلك الوصفة التي نستخدم فيها مكون المايونيز على ترطيب الشعر جيدا وذلك بفعل المايونيز والمكونات الأخرى التي سيتم إضافتها على المايونيز، ويحتوي المايونيز فى الأساس على زيوت طبيعية إلى جانب احتواءه على خل التفاح وصفار البيض وهو ما يمد الشعر بالبروتين الطبيعي الذي يحتاج إليه، حيث تعمل تلك المكونات على حماية الشعر وتغذيته تغذية سليمة مما يحفز نمو الشعر وزيادة كثافته، وكذلك يقوم المايونيز بتخليص فروة الرأس من الحشرات والقمل الذي قد يعاني منه البعض خاصة الأطفال، تعمل تلك الوصفة كذلك على تقوية شعرك وتخيلصه من المظهر المجعد والمتشابك الذي قد يكون عليه، كما أنه يمنع حدوث الشيب المبكر فيحافظ على اللون الطبيعي للشعر ويخلصه من القشرة.

وصفة المايونيز لعمل كيراتين طبيعي قوي لفرد شعرك

يتم تحضير بيضة واحدة حيث سنحتاج إلى صفار البيضة فقط لعمل الكيراتين الطبيعي، حيث أنه يحتوي على كمية وفيرة من الكبريت وهوا ما يجعله خيار ممتاز لتكثيف الشعر وزيادة كثافته، كما أنه بفعل ذلك يمنع من تساقط الشعر نظرا لأن البروتين الموجود به يغذي بصيلات الشعر من الجذور، ويحمي الشعر من الآشعة فوق البنفسجية ويحمي فروة رأسك من الجفاف والحكمة وتقصف الشعر، ثم يضاف إليه مقدار أربعة ملاعق صغيرة من المايونيز وقد تحدثنا عن فوائده وهو مقدار أربعة أكياس صغيرة، وأخيرا يتم إضافة مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أو زيت السمسم، ثم يتم التقليب جيدا حتى تختلط وتتجانس جميع المكونات تماما وتعطي قوام كريمي مختلط جيدا، وأخيرا نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من النشا إلى خليط والتقليب مرة أخرى لتتجانس مع الخليط.

طريقة استخدام المايونيز على الشعر

قبل البدء في تطبيق وصفة أقوى وصفة كيراتين طبيعي على الشعر يجب غسل الشعر جيدا وذلك حتى تصل إليه الوصفة من جذور الشعر إلى الأطراف، ثم يتم تنشيفه بالفوطة حتى يكون رطب قليلا، بعد ذك يتم تقسيم الشعر إلى خصلات متعددة بحسب كثافة وحجم شعرك، ثم نبدأ في تطبيق الوصفة عليه من الجذور إلى الأطراف خصلة تلو الأخرى، حتى تتشبع جميع أجزاء الشعر جيدا، ثم يتم لف الشعر لأعلى وارتداء الكيس البلاستيكي ويترك على الشعر مقدار ساعة إلى ساعة ونصف، بعد ذلك يغسل الشعر جيدا بواسطة ماء الورد أو الماء الفاتر والشامبو في حالة عدم توافر الأول، ويرطب الشعر مرة أخرى بواسطة أحد الزيوت الطبيعية المتوفرة لديكي، كما أنه ينصح بتكرار تلك الوصفة مرة أسبوعيا على الأقل مع ملاحظة أنه يمكن تكرارها مرتين بالأسبوع الواحد، وذلك ليصل الشعر إلى أفضل نتيجة ممكنة.