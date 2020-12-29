البسبوسة المحشيه المرملة الدايبة هتعمليها في دقايق والطعم روعة

طريقة عمل البسبوسه المحشيه البسبوسة من أشهر الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وخصوصًا البسبوسة المحشية بالقشطة، ويمكن تقديم البسبوسة في الكثير من المناسبات مثل أعياد الميلاد، كما يشتهر تقديمها في شهر رمضان، ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبنتيجة مضمونة، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة البسبوسة المحشية بكل سهولة.

طريقة عمل البسبوسة المحشية

مكونات البسبوسة:-

2 فنجان سميد بسبوسة.

ثلاث بيضات.

ربع ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من بكينج البودر.

فنجان من الزيت.

فنجان من السكر الناعم.

قشطة للحشوة.

مكونات حشوة القشطة:-

كوبين من الماء.

كوب من الحليب الجاف.

نصف كوب من السكر.

ربع فنجان من النشا.

خطوات تحضير البسبوسة

نحضر وعاء ونضع به السكر والبيض والفانيليا ونخلطهم معًا باستخدام المضرب اليدوي.

ثم نقوم بإضافة القشطة والزيت وسميد البسبوسة وبكينج البودر ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم ندهن صينية خاصة بعمل البسبوسة بالقليل من الزيت، ونسكب بها نصف كمية البسبوسة.

ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

ثم نخرج البسبوسة من الفرن ونوزع القشطة على سطح البسبوسة، ثم نسكب الكمية المتبقية من البسبوسة.

ثم نضع الصينية في الفرن مرة أخرى ونفتح الشواية فقط بحيث تكون النار خفيفة، حتى يصبح الوجه لونه ذهبي.

ثم نقوم بوضع الشربات على البسبوسة بعد النضج مباشرة، بحيث تكون البسبوسة ساخنة والشربات أيضًا ساخن.

طريقة عمل الشربات

نحضر وعاء ونضع به كوب من السكر مع كوب من الماء ونضعه على نار متوسطة ونقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

ننتظر حتى يغلي الخليط ثم نخفف النار ونتركه حوالي ربع ساعة، ثم نعصر نصف ليمونة ونقلب قليلاً، ثم نتركه يغلي لمدة خمس دقائق أخرى.

خطوات تحضير القشطة

نحضر وعاء ونضع به كل المكونات السابق ذكرها ونضع الوعاء على نار متوسطة ونقلب جميع المكونات إلى أن نحصل على خليط متماسك وثقيل.

ثم نريل الوعاء عن النار ونقلبه قليلاً باستخدام المضرب اليدوي، ثم نقوم بإضافته للبسبوسة.