بالخلطة السرية للمطاعم أسهل طريقة لعمل تتبيلة الدجاج المشوي المقرمش

يبحث الكثير من النساء وربات البيوت خاصةً ربات البيوت الجدد عن طريقة تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن الشهية واللذيذة مثل المطاعم، حيث ان طريقتة تحضيرها سهلة وبسيطة جداً ولا تتكلف مجهود ولا تكلفة ولا وقت، ويتم تقديمها مع الأرز البسمتي وأي نوع من السلطات والثومية أو الكاتشب والمايونيز ويصبح وجبه كاملة مليئة بالفيتامينات، لذلك سنقوم بنشر أسهل وأسرع طريقة لعمل تتبيلة الفراخ المشوية المقرمشة في الفرن، تعرفي عليها عبر هذا القال.

تتبيلة الدجاج المشوي

تحتاجين لتحضير الفراح المشوية في الفرت إلى المكونات التالية:

دجاجة كاملة غير مقطعة بوزن كيلو نصف، ملعقة كبيرة من الخل، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، شريحتان من البصل، ملعقة واحدة صغيرة من البهارات التي تتكون من “فلفل أسود، فلفل حلو، قرفة، حبهان مطحون، جوزة الطيب”، ملعقة ثوم مطحون ناعم، ملعقة كبيرة ملح، ورقة لوري، حبتان من الحبهان، رشة ليمون طازج، قرفة، ملعقتان صغيرتان من الزعتر المجفف.

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