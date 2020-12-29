بالخلطة السرية للمطاعم أسهل طريقة لعمل تتبيلة الدجاج المشوي المقرمش

يبحث الكثير من النساء وربات البيوت خاصةً ربات البيوت الجدد عن طريقة تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن الشهية واللذيذة مثل المطاعم، حيث ان طريقتة تحضيرها سهلة وبسيطة جداً ولا تتكلف مجهود ولا تكلفة ولا وقت، ويتم تقديمها مع الأرز البسمتي وأي نوع من السلطات والثومية أو الكاتشب والمايونيز ويصبح وجبه كاملة مليئة بالفيتامينات، لذلك سنقوم بنشر أسهل وأسرع طريقة لعمل تتبيلة الفراخ المشوية المقرمشة في الفرن، تعرفي عليها عبر هذا القال.تتبيلة الدجاج المشوي
تحتاجين لتحضير الفراح المشوية في الفرت إلى المكونات التالية:
دجاجة كاملة غير مقطعة بوزن كيلو نصف، ملعقة كبيرة من الخل، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، شريحتان من البصل، ملعقة واحدة صغيرة من البهارات التي تتكون من “فلفل أسود، فلفل حلو، قرفة، حبهان مطحون، جوزة الطيب”، ملعقة ثوم مطحون ناعم، ملعقة كبيرة ملح، ورقة لوري، حبتان من الحبهان، رشة ليمون طازج، قرفة، ملعقتان صغيرتان من الزعتر المجفف.
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خطوات التحضير
- سر الدجاج المشوي في المطاعم يتلخص في عملية نقع الدجاجة بالماء وملعقتين كبيرتين من الملح وملعقة كبيرة من السكر وربع كوب من الخل في ماء مثلج قبل عملية التتبيل لمدة من ساعتين إلى ساعات.
- ثم قومي بغسل الدجاجة جيداً ثم اخلطي المكونات السابقة مع بعضها البعض ماعدا الملح، ثم تبلي الدجاجة جيداً ومن جميع انحائها وداخلها، وضعي شرائح البصل بداخلها ثم اتركيها في الثلاجة لمدة 24 ساعة، واخرجيها قبل شويها بساعة واحدة.
- احضري زجاجة فارغة عنقها قصير مملوءة بالمياه وضعيها في صينية دائرية ذات حواف، بعدها قومي بتتبيل جلد الدجاجة بالبهارات والزعتر وقومي بإزالة البصل.
- ثم ثبتي الدجاجة في داخل الزجاجة وضعي مياه في الصينة مع عود من القرفة وشرائح من الليمون وادخليها الفرن على درجة حرارة عالية.
- اتركيها الدجاجة في الفرن على نار عالية لمدة نصف ساعة، ثم اخفضي درجة حرارة الفرن لمدة ساعة ونصف مع استدارة الصينية كل 20 دقيقة لكي تنضج الدجاجة من كافة النواحي خاصةً صدر الدجاجة لأنه مليئ باللحم ويحتاج إلى تسوية جيدة، وإن جفت المياة من داخل الصينية ضيفي كمية أخرى من الماء المغلي حتى تنضج تماماً.
- اخرجيها من الفرن وارفعي الدجاجة من الزجاجة بعد ثلث ساعة أو نصف ساعة حتى تهدأ ببطئ وحذر، وقدميها مع مايونيز أو ثومية وسلطة، بالهناء والشفاء.
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