طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة وأحلى في البيت خطوة بخطوة ونصائح لضمان نجاحها

تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية في مصر والوطن العربي كله، وتشتهر بتحضيرها في شهر رمضان المبارك، ولكنها أصبحت متواجدة طوال السنة بسبب حب الجميع لتناولها من الكبار والصغار، كما أنها حل مناسب في العزومات والمناسبات والأعياد لأنها تتميز بالطعم اللذيذ والمذاق الرائع، وبدلاً من شرائها من الخارج بأعلى الأسعار يمكن تحضيرها في البيت والحصول على نفس الطعم بخطوات سهلة وبسيطة، سوف ننشر لكم هذه الطريقة ونقدم لكم نصائح لتضمنوا نجاحها.

نحتاج في هذه الوصفة إلى تجهيز بعض المكونات بالمقادير التالية:

كوبين من السميد الخشن.

كوب واحد من السميد الناعم.

كوب من الحليب السائل.

أربعة ملاعق كبار من السمنة.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ربع كوب من جوز الهند.

للشربات: كوب من السكر + نصف كوب من الماء + ملعقة صغيرة من ماء الورد + نصف ملعقة من عصير الليمون.

أولاً يجب خلط المكونات الجافة مع بعضها، وهي: السميد والسكر وبيكربونات الصودا وجوز الهند، وفي وعاء آخر نقوم بمزج كلاً من الحليب والسمنة بشكل جيد، ونقوم بإضافة الخليط الجاف إلى السائل ونقلب بشكل جيد حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بصب الخليط الناتج في الصينية المجهزة للخبز، وندخلها الفرن الساخن حتى يصبح لونها ذهبي، وبعد ذلك نخرجها ونصب عليها الشربات الذي يتم تحضيره من خلال وضع المكونات تغلي على النار وبعد ذلك إضافة الليمون وماء الورد لها.

يجب اتباع بعض النصائح عند تحضير البسبوسة لضمان نجاحها مثل الجاهزة، وهي: