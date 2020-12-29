طريقة عمل حلي الزبادي البارد بمكونات سهلة وبسيطة وبأقل تكاليف، يعد حلي الزبادي البارد من الحلويات الأكثر انتشاراً في دول الخليج العربي وخاصة المملكة السعودية، حيث تقدم في العديد من المناسبات والأعياد وذلك لأنها تتميز بالمذاق اللذيذ وسرعة التحضير، كما تختلف طريقة إعداده من دولة لأخري حيث يمكن تقديمه بعدة نكهات مثل النسكافيه أو الجيلي أو الكراميل وكل واحد يمتاز بطعم رائع.

أسهل طريقة لعمل حلي الزبادي البارد بمذاق لذيذ وبمكونات بسيطة

يوجد العديد من الحلويات التي يتم أعدادها بالمنزل بطريقة سهلة مثل كيك النسكافيه وكيك البرتقال ،التشيز كيك وحلى الزبادي، ويوجد تشابه كبير بين طريقة تحضير حلي الزبادي البارد وبين طريقة التشيز كيك ولكن مع اختلاف المكونات إلا أنه يتميز أيضاً بالطعم الرائع، وتريد دائماً ربة المنزل في تقديم ما هو جديد وصحي لأفراد أسرتها نظراً للظروف التي نمر بها، ولهذا فإنها تحرص علي المحافظة علي صحة أطفالها من خلال نظافة الأدوات المستخدمة في تحضير الطعام والحلويات.

3 أكياس من البسكويت السادة.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن.

2 علبة زبادي كبير.

كوب ونصف من الحليب البودرة.

3/4 كوب من السكر.

كوب من الماء.

كيس كريم كراميل.

ملعقة صغيرة من النسكافيه سريع الذوبان.

قومي بطحن البسكويت حتي يصبح ناعم ثم أضيفي إليه الزبدة أو السمن واخلطي المكونات جيداً، ثم ضعي طبقة البسكويت في صينية قابلة للفتح أو بايركس. قومي بتوزيع طبقة البسكويت مع الضغط عليها حتي تصبح متماسكة، وبعد ذلك أدخليها الثلاجة لمدة 30 دقيقة. وبعد ذلك قومي ببدء تحضير طبقة الزبادي وهي وضع الزبادي والحليب البودرة والسكر وخفقهم جيداً بالمضرب السلك أو في الخلاط. قومي بوضع طبقة الزبادي فوق البسكويت ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق حتي تتماسك طبقة الزبادي. ثم قومي بتحضير طبقة الكراميل وهي أن تضعي الماء والكريم كراميل والنسكافيه في إناء علي النار حتي الغليان، ثم اتركيه يهدأ قليلا قبل وضعه علي طبقة الزبادي. بعد أن تهدأ طبقة الكراميل قومي بصبها علي طبقة الزبادي. مع مراعاة صب الكراميل علي ملعقة أولاً حتي لا تتسببي في خرق طبقة الزبادي. توضع صينية حلي الزبادي البارد في الثلاجة لمدة 3 ساعات ثم يقدم بارداً وبالهناء والشفاء.

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