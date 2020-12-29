كيراتين طبيعي للشعر بالموز والنشا وقولي وداعاً للبروتين والكيراتين المدمر للشعر

كيراتين طبيعي للشعر،الشعر الناعم علامة من علامات الجمال فهو يجذب الأنظار إليه مما يدفع المرأة بشكل مستمر للبحث عن طرق فعالة وسريعة للحصول على شعر مفرود وناعم، لذا يُمكنكم عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر في البيت عن طريق ما سنعرضه خلال مقالنا هذا، بدون أي آثار جانبية أو تلف للشعر مثل الماد الكيميائية الضارة التي تُتلف بصيلات الشعر أيضاً.كيراتين طبيعي للشعر بالحليب مع العسل
يُعد العسل أحد المواد التي تُساهم في فرد الشعر لذا يُنصح كافة الأشخاص الذين يعانون من مشكلة تجاعيد وخشونة الشعر باستخدامه كقناع بشكل أسبوعي.
المكونات:
- كوب كبير من الحليب السائل، ويمكن تقليل الكمية أو تزويدها حسب طول الشعر وثقله.
- ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من بذر الكتان المطحون منقوع في ماء ساخن لمدة ساعة.
طريقة التحضير والاستخدام:
- يتم مزج كلاً من العسل، والحليب جيداً، ثم نُذيب ملعقة من النشا في الخليط السابق، ونضيف بذر الكتان.
- نضع الخليط السابق على الشعر جيداً باستخدام فرشاة ولكن بعد تقسيم الشعر إلي خُصل ويترك لمدة ساعتين.
- نغسل فروة الرأس بالماء الفاتر جيداً والشامبو الخفيف.
- نكرر عمل الوصفة السابقة مرة في الأسبوع.
يُساهم الأفوكادو في ترطيب فروة الرأس ويُعيد له حيويته ولمعانه.
المكونات:
- حبة كبيرة من الأفوكادو.
- ثلاث ملاعق صغيرة من المايونيز.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نهرس حبة الأفوكادو جيداً، ونقلبها بملعقة خشبية ثم نضيف إليها المايونيز.
- نضع الوصفة السابقة على الشعر ونغطيه ونتركه ساعتين على الأقل.
- نغسل فروة الرأس بالماء الفاتر والشامبو.
المكونات:
- حبتان من الموز.
- حبتان من البابايا.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نبدأ بهرس كلاً من الموز والبابايا باستخدام شوكة أو هاند بلندر، ونضيف للمزيج القليل من زيت الزيتون.
- نضع الخليط السابق على فروة الرأس ويغطي الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.
- نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- للحصول على أفضل نتائج يُرجى عمل الوصفة أسبوعيا.
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