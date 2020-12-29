طريقة تحضير المعمول السعودي الشهي بالتمر طعم مختلف رهيب

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سوف نتحدث عن أشهى الحلويات السعودية التي يعشقها الجميع وهو المعمول السعودي الذي له طرق متعددة وأشكال مختلفة لإعداده، ويمكن حشوه بالتمر أو من غيره وفي كلتا الحالتين له طعم رائع وجميل، حيث يتم عمله في جميع المناسبات السعيدة والأعياد وهو من الحلويات اللذيذة التي يسهل القيام بتحضيرها في المنزل وايضا هو من الحلويات الغير مكلفة ويمكن تحضيرها في وقت قصير، ويتكون المعمول السعودي من مكونات بسيطة يمكن أن نتعرف عليها الآن.مكونات المعمول السعودي بالتمر
سوف نتعرف على مكونات المعمول السعودي البسيطة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير وهي كالتالي:
- 2 ملعقة من الحليب البودرة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- 5 أكواب من الدقيق.
- 3 اكواب من السمن.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- رشة من المحلب.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة فورية.
- رشة صغيرة من الملح.
حشو المعمول
- عجوة.
- حبة من الزيت.
- رشة من القرفة.
- رشة حبهان مطحون.
سوف نقدم لكم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل هذا المعمول حتى يسهل تحضيره في المنزل وهي كذلك:
- نقوم بوضع السمن والسكر في إناء ونقلبهم حتى يذوب السكر ونضيف إليهم القرفة.
- ثم نقوم بوضع الخميرة الفورية في اللبن حتى الذوبان ونضعها على المكونات السابقة.
- ثم نقوم بوضع الدقيق في إناء ونخلط به رشة الملح والمحلب ونقلبهم جيداً ونضيفهم تدريجياً إلي الخليط حتى الحصول على عجينة طرية متماسكة.
- نترك العجينة ترتاح لمدة عشر دقائق.
- نقوم في ذلك الوقت بوضع العجوة والحبهان المطحون والقرفة والزيت فى وعاء على النار ونقوم بتقليبه جيدا حتى تصبح العجوة طرية.
- وبعد ذلك نقوم بفرد العجينة ونستخدم كوب لتقطيع العجينة الى كرات صغيرة متساوية ثم نلم العجين المتبقى ونقوم بفرده مرة أخرى لعمل كرات صغيرة ونكرر هذه الخطوة حتى ينتهى العجين.
- نقوم بوضع الحشو داخل كرات العجين ثم نضعه فى الصينية.
- وبعد ذلك ندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي.
- وبهذا نكون قد حصلنا على ألذ وأطيب معمول سعودى بالتمر يقدم فى المناسبات وللعائلة.
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