طريقة تحضير المعمول السعودي الشهي بالتمر طعم مختلف رهيب

سوف نتحدث عن أشهى الحلويات السعودية التي يعشقها الجميع وهو المعمول السعودي الذي له طرق متعددة وأشكال مختلفة لإعداده، ويمكن حشوه بالتمر أو من غيره وفي كلتا الحالتين له طعم رائع وجميل، حيث يتم عمله في جميع المناسبات السعيدة والأعياد وهو من الحلويات اللذيذة التي يسهل القيام بتحضيرها في المنزل وايضا هو من الحلويات الغير مكلفة ويمكن تحضيرها في وقت قصير، ويتكون المعمول السعودي من مكونات بسيطة يمكن أن نتعرف عليها الآن.

مكونات المعمول السعودي بالتمر

سوف نتعرف على مكونات المعمول السعودي البسيطة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير وهي كالتالي:

2 ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

5 أكواب من الدقيق.

3 اكواب من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة من المحلب.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة فورية.

رشة صغيرة من الملح.

حشو المعمول

عجوة.

حبة من الزيت.

رشة من القرفة.

رشة حبهان مطحون.

طريقة تحضير المعمول

سوف نقدم لكم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل هذا المعمول حتى يسهل تحضيره في المنزل وهي كذلك: