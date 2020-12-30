الخبز التركى المشهور من اروع المخبوزات في العالم بدون عجن و لا زبدة و لا بيض و خفيف قطن وسريع جدا

طريقة عمل الخبز التركي الخبز التركي واحد من أفضل وأشهر والذ الوجبات الأساسية داخل المطبخ التركي، وقد اشتهر الخبز التركي في مصر مؤخرًا وأقدم على شرائه وتناوله الكثير من الأشخاص، ولذلك أصبحت كل أم تبحث عن طريقة عمله في المنزل بدلاً من شرائه من المحلات التجارية بمبالغ باهظة، ولضمان الجودة والنظافة أيضًا للحفاظ على صحة أبنائها، تابعي معنا.

طريقة عمل الخبز التركي

المقادير:-

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الجافة.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

7 أكواب من المياه الدافئة.

بيضة واحدة.

ربع فنجان من دقيق الذرة.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

خطوات التحضير

في نصف كوب من الماء نضع الخميرة الجافة والسكر ونقلبهم معًا جيدًا ونتركها حوالي عشر دقائق ونغطيها حتى تتفاعل.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق ونضيف له الملح والكمية المتبقية من المياه الدافئة بشكل تدريجي.

ثم نضيف له خليط الخميرة ونعجن حتى تصبح العجينة متماسكة لا تلتصق باليد.

ثم ندهن هذه العجينة بالقليل من الزيت من كل الجهات، ثم نغطيها بفوطة مطبخ نظيفة ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع لكي تختمر جيدًا.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى جزأين ونفرد كل جزء على هيئة مستطيل، بحيث لا يتعدى سمكه 1 سم.

ثم ندهن العجين بالبيض ونقوم برش دقيق الذرة والسمسم على الوجه، ثم نغطيه بفوطة نظيفة ونتركه حوالي نصف ساعة ليختمر.

ثم نقوم بإشعال الفرن على 220 درجة وندخل الصينية ونتركها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة إلى أن ينضج تمامًا.

نصائح لنجاح الخبز التركي

يمكن خلط العجينة باستخدام اليد أو العجان الكهربائي، ويجب إضافة المياه بشكل تدريجي حتى لا تصبح العجينة لينة.

لابد أن يكون اللبن دافئ والماء أيضًا يكون دافئ.

يمكن إضافة الحشوة المفضلة للخبز التركي.