ضعيها علي فراغات شعرك والصلع ولن تصدقي نتيجة سحرية انبات الشعر والفراغات من اول استعمال

ضعيها علي فراغات شعرك والصلع ولن تصدقي نتيجة سحرية انبات الشعر والفراغات يعتبر وجود فراغات في الشعر من الأمور المزعجة والمحرجة والتي يشكو منها الكثير، حيث يؤدي سقوط الشعر إلى ظهور هذه الفراغات، ولكي نتفادى ظهورها فلابد من معرفة السبب المؤدي إلى حدوث هذه المشكلة، وفي هذا المقال سوف نعرض وصفتين من أشهر الوصفات الطبيعية المنزلية التي تساعد على التخلص من هذه الفراغات وإنبات الشعر في مقدمة الرأس ومنع التساقط مرة أخرى. البصل للقضاء على الصلع والفراغات:- مكونات الوصفة:- بصلتين كبيرتين.

مصفاة. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بتقشير البصل وفرمه في الخلاط الكهربائي جيدًا.

ثم قومي بتصفيته واستخلاص المياه منه واتركيه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم قومي باستخدام عصير البصل من خلال وضعه على فروة رأسك مع التدليك حوالي عشر دقائق متواصلة.

ثم اتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر. الحلبة للتخلص من الفراغات وإنبات الشعر:- المكونات:- ملعقتين كبيرتين من بذر الحلبة.

كوبين من الماء.

ملعقة كبيرة من الحليب.

نصف ملعقة زيت زيتون. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الماء والحلبة ونخلطهم معًا بشكل جيد، حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بإضافة الحليب وزيت الزيتون ونقلب جيدًا، ثم نضع الخليط على الشعر وجلدة الرأس وندلك جيدًا.

ثم نترك هذا الخليط على الشعر حوالي نصف ساعة تقريبًا، ثم نغسل الشعر بالماء الدافئ ثم الماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة فعالة ومع الوقت سوف تلاحظى ظهور الشعر مكان الصلع انبات الفراغات.

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