فوائد زيت الزيتون الرهيبة والفعالة وموانع استخدامه في بعض الأمراض

زيت الزيتون يعتبر من النباتات التي ذكرت في القرآن الكريم، حيث انه انتشر بدرجة كبيرة في دول البحر المتوسط وأثبتت الدراسات في هذه الدول على أنه لديهم خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لأنه يعتبره مكون أساسي في النظام الغذائي، لأنه يحتوي على فيتامين ه الذي يعتبر من مضادات الاكسدة التي تحافظ على مناعة الجسم ويحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا وتوسع الأوعية الدموية، ويحتوي على فيتامين ك الذي يعمل على بناء العظام وقوتها ويعتبر من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، يحتوي الزيت على البوليفينولات الذي يعمل على تقليل الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطانات، ويحتوي على الدهون الأحادية المشبعة التي تحافظ على خلايا الجسم ويقلل الإصابة بالسكتات الدماغية، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على فوائد وموانع استخدام زيت الزيتون. فوائد زيت الزيتون الفعالة يقلل من الإصابة بالإمساك حيث أن يساعد شرب زيت الزيتون على تخفيف الإمساك وأثبتت الدراسات على أنها شرب ملعقة صغيرة من الزيت يخفف من الإمساك وخاصتاً الأشخاص التي تعمل غسيل كلى.

يقلل من الإصابة بسرطان الثدي لأنه يحتوي على البوليفينولات التي تعمل على تقليل الخلايا النشطة لسرطان الثدي.

يقلل من الإصابة بمرض السكري حيث انه تناول 20 جرام أو أقل من زيت الزيتون يومياً قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري ويتحكم في نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وخاصتاً عند مرضى السكري.

يقلل من التهاب المفاصل الروماتويدي لأنه غني بالفينولات المضاد للالتهابات ويعمل على تدمير الغضاريف في الجسم.

يقلل من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لأنه يحتوي على العديد من المكونات تقلل من الإصابة من هذه الأمراض.

يقلل من الإصابة بجرثومة المعدة حيث انه ينصح بشرب الزيت لمدة 15 يوم يقلل من الجرثومة عند الأشخاص المصابين. موانع استخدام الزيت فوائد زيت الزيتون الفعالةموانع استخدام الزيت سوف نتعرف على موانع استخدام زيت الزيتون وهي كالتالي:- ينصح عدم استخدام الزيت عند الحمل والرضاعة بكمية كبيرة غير الموجودة في الطعام لأنه لا توجد أثبتت لذلك.

ينصح مرضى السكري بقياس نسبة السكر في الدم قبل تناول الزيت لأنه قد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في نسبة السكر.

ينصح بعدم استخدام الزيت للأشخاص الذين سوف يخضعون لإجراء عملية جراحية لأنه يؤثر في خفض مستوي السكر قبل وبعد العملية يجب التوقف عن الزيت قبل الخضوع للعملية بأسبوعين على الأقل.

ينصح بعدم استخدام الزيت للأشخاص الذين يعانون من الحساسية من الزيتون لان عند تناول الأشخاص المصابون بالحساسية يؤدي إلى صداع تورم واحتقان وسعال وغيرها من الأعراض.

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