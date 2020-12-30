مقشر طبيعي قوي للبشرة الدهنية لتنظيف وتبييض وازالة الجلد الميت من الوجه في ثواني

يعاني أصحاب البشرة الدهنية من العديد من المشاكل التي تجعلهم فى حاجة دائمة للمستحضرات التجميلية المختلفة التي تساعد على تنظيف البشرة من المشكلات التي تتعرض لها مثل حب الشباب، والمسام المفتوحة داخل البشرة، وتحدث تلك المشاكل عادة نتيجة الظروف البيئة المحيطة لأصحاب تلك البشرة مثل ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة.

طرق تقشير البشرة الدهنية

إذا أردت الحفاظ على البشرة الدهنية فعليك بالمواد الطبيعية التي تساعد على ذلك فهي البشرة الوحيدة التي لا تظهر عليها التجاعيد مع التقدم فى السن من خلال الوصفات التالية:-

الشوفان والعسل

مكونات الوصفة:-

ملعقة ونصف من دقيق الشوفان.

ملعقة من الزبادي، أو ماء الورد.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:-

نقوم بوضع الشوفان داخل وعاء الوصفات ونضيف الزبادي ونبدأ بالتقليب.

نقوم بوضع العسل مع استمرار التقليب.

نبدأ بفرد الخليط على البشرة.

يترك لمدة ربع ساعة.

نحضر قطنة مبللة ونبدأ بإزالة الخليط من الوجه.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ.

يفضل تكرار الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة العسل باللوز

مكونات الوصفة:-

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة وربع من عسل النحل.

ملعقة ونصف من اللوز الخشن.

طريقة التحضير:-

نقوم بوضع العسل والليمون معاً.

نضيف اللوز الشبة مطحون عليهم.

نقلب المكونات معاً حتى تتماسك.

نقوم بفرد الخليط على البشرة.

يترك لخمس دقائق.

يشطف الوجه بالماء ويتم استخدام الماسك كل ثلاث أيام.

السكر البني وعصير الليمون

يساعد عصير الليمون والسكر على تنظيف وشد البشرة مما يجعل نسبة الأحماض الموجودة بها بالمستوى الطبيعي.

مكونات الوصفة:-

ملعقة عصير ليمون.

ملعقتين من السكر.

ربع ملعقة عسل.

ربع ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير:-

يتم وضع السكر فى وعاء الوصفات.

ونضيف الليمون والعسل ونقلب جيداً.

ونضيف زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً.

توضع فى علبة صغيرة.

يتم استخدامها على البشرة لمدة عشر دقائق من خلال فردها.

تشطف البشرة بالماء الدافئ وسوف تلاحظين الفرق.

تستخدم الوصفة من مرتين لثلاث مرات أسبوعياً.

ويمكن وضع بعض الكريم المرطب للبشرة بعد الانتهاء من غسلها.

ويفضل عدم تعرض البشرة للشمس أثناء وضع الماسك أو بعد غسل البشرة مباشرةً.