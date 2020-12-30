صبغ الشعر في المنزل باللون الذهبي الاشقر والنتيجة فعالة وطبيعية

صبغ الشعر في المنزل باللون الذهبي الاشقر ظهرت مؤخرًا الكثير من الطرق الطبيعية لصبغ الشعر، حيث أنها تعتبر أفضل من الصبغات الكيميائية التي تؤثر على الشعر وتضعفه وتقصفه، ويعد الكركم من أشهر الطرق الحديثة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بطرق طبيعية دون اللجوء الي مواد ضارة قد تؤذي الشعر علي المدي البعيد، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض وصفتين من أنجح الوصفات في صبغ الشعر بالكركم. طريقة صبغ الشعر أشقر ذهبي بالكركم:- المكونات:- كوبين ونصف من الماء.

ملعقتين ونصف من مطحون الكركم. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر وعاء ونضع به الماء ونضع الوعاء على النار حتى يغلي تمامًا، ثم نضيف إليه الكركم ونقلب جيدًا.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد جيدًا.

ثم نضع الخليط في زجاجة ضغط مثل زجاجات الشامبو، ثم نقوم بوضع فوطة على الأكتاف للحفاظ على الملابس من الكركم.

ثم نضع خليط الكركم على الشعر بالكامل من الجذور وإلى الأطراف، ثم نغطي الشعر بفوطة من القطن حوالي ربع ساعة.

نغسل الشعر بعد مرور الوقت المحدد بالماء البارد وبدون استخدام الشامبو. الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي:- المكونات:- نصف كوب من الحناء.

ثلاث ملاعق كركم مطحون.

ربع فنجان خل أبيض.

عصير ليمونتين. طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع به الكركم مع الحناء ونقلبهم معًا جيدًا، ثم نقوم بإضافة الخل ونخلط مرة أخرى.

ونقلبهم معًا جيدًا، ثم نقوم بإضافة الخل ونخلط مرة أخرى. ثم نغطي هذا الخليط باستخدام كيس من البلاستيك ونضعه في أشعة الشمس لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون على الخليط قبل الاستخدام مباشرةً، ثم نقسم الشعر إلى عدد من الخصلات ونفرد الخليط عليها.

ثم نغطي الرأس باستخدام مشمع الاستحمام ونتركه حوالي ساعتين.

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر بدون شامبو ونجففه بفوطة قطنية وندهنه بالقليل من زيت الزيتون ونتركه حتى الصباح ثم نغسله بالماء والشامبو في صباح اليوم التالي.

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