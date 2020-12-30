طريقة عمل المبثوث المصري بالسمسم على أصوله في المنزل بخطوات مضمونه

يعتبر المبثوث المصري بالسمسم ، من أنواع البسكوت المشهورة في مصر والسعودية، وهو من ألذ أنواع البسكوت، ويقدم دائما في الأعياد والمناسبات والأفراح، ويمكننا صنعه في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، ودائماً يصنع البهجة والسعادة في البيت أثناء عمله ويفرح به الكبار والصغار، ويوجد للكعك أنواع وأشكال ونكهات مختلفة، مثل معمول المكسرات، ومبثوث الملبن، ودائما الكثير من الناس يفضلون تناول الكعك على الإفطار بجانب الشاي أو الحليب، فهو يعتبر وجبة خفيفة على الفطور، ويطلق عليه في السعودية اسم المعمول وسوف نتحدث معكم من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل المبثوث المصري بالسمسم على أصوله في المنزل، حتى تستطيع كل الأمهات تحضيره في منزلها بدل من شرائه لأسرتها من المحلات، لتضمن كل أم السلامة لأسرتها.

مكونات المبثوث المصري بالسمسم

يتطلب المعمول بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل وسوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

1 كيلو من السمن السائح. ثلاث ملاعق من السمسم المحمص. ذرة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون. ملعقة صغيرة من السكر. كوب من اللبن. كيس من البيكنج بودر. كوب سكر ناعم للحشو.

طريقة التحضير

يجب إتباع الخطوات التالية عند تحضير المبثوث بالسمسم وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء كبير ونضع المكونات الجافة الدقيق وملعقة السكر والبيكنج بودر والملح والحبهان والسمسم ونخلط المكونات مع بعض.

بعد ذلك نضع السمنة على النار ونتركها حتى تسخن جيدًا.

بعد أن يتم تسخين السمنة نسكبها على المكونات السابقة ونخلط حتى يتجانس الخليط وتمتزج السمنة بالدقيق.

نقوم بإضافة اللبن ونعجن حتى تتكون عندنا عجينة متماسكة وغير ملتصقة.

نغطى العجين ونتركه يرتاح لمدة نصف ساعة.

نقوم بتقطيع العجين على حسب الأشكال التي ترغبين فيها ونضع الكعك على صواني غير مدهونه وندخلها الفرن على نار هادئة حتى يصبح اللون مائل للذهبي.

بعد ذلك نخرج الكعك من الفرن ونضعه على الطبق ونرشه بالسكر الناعم وبالهناء والشفاء.

أنواع المبثوث المصري

يوجد للمعمول أنواع كثيرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي: