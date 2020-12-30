طريقة عمل محشي ورق العنب اللذيذ زي المطاعم واحلى في المنزل

محشي ورق العنب يعتبر من أشهر المحاشي المنتشرة في دول الشرق الأوسط، لأنه يتميز بطعمه اللذيذ والرائع والشهي، ويعتبر من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار لان يحتوي على مذاق لا يستغني عنه أحد، ويكثر ورق العنب في فصل الصيف، وتبحث جميع السيدات على طريقة عمل المحشي لأنها تتعدد وتختلف طريقة التحضير في البلاد، ويمكن عمل المحشي باللحم والأرز وغيرها من المكونات، وسوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير محشي ورق العنب اللذيذ في المنزل. مكونات عمل محشي ورق العنب مكونات عمل محشي ورق العنب يحتوي محشي ورق العنب على بعض المكونات كالتالي:- نصف كيلو من ورق العنب.

كيلو من الأرز المصري .

حبة كبيرة من البصل المفروم.

2 كوب من صلصة الطماطم.

حزمة من الشبت المفروم.

حزمة من الكزبرة المفرومة.

حزمة من البقدونس المفروم.

حزمة من النعناع المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

8 أكواب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 حبة من البطاطس المقطعة شرائح.

4 أكواب من مرق الخضار. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير محشي ورق العنب خطوة بخطوة وهي كالتالي:- تحضير إناء على النار ونضع به الماء، ونضيف إليه عصير الليمون الحامض حتى يغلى. نقوم بسلق أوراق العنب في الماء المغلي، ثم نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضيف إليها البصل ونقلبه جيداً حتى يذبل. نضيف بعد ذلك الشبت، وعصير الطماطم، والبقدونس، والنعناع، والكزبرة، والفلفل الأسود، والملح ونقلب جميع المكونات معاً جيداً. نضيف الي المكونات السابقة الأرز، ثم نقلّب المكونات معاً جيداً حتى تنضج ويصبح خلطة المحشي جاهزة. نقوم بوضع كمية ملعقة كبيرة من الحشوة على كل ورقة عنب، ثم نغلق أطرافها الورقة ونلفها على شكل أسطوانة. تكرر هذه الخطوات حتى الانتهاء من الورق، وتحضير قدر ونضع نصف شرائح البطاطس في القاع ونرص عليها الورق المحشي، ثم نضيف نصف شرائح البطاطس فوق المحشي. نغطي ورق العنب بمرق الخضار، ثم نضع طبق فوقها، حتى لا تتفكك أوراق العنب التي على الوجه ونتركها حتى تستوي لمدة ساعة. نقوم بتنزيل القدر من على النار بعد ان يستوي ويصبح جاهز للتقديم بالهنا والشفا.

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