اهم الوصفات ونصائح للحافظ على جمال ونضارة بشرتك بمكونات طبيعية من المنزل

كثير من النساء يشغل بالهم كيف تحصل على بشرة جميلة و صافية وليس بها أي عيوب وللحصول على بشرة نقية و صحية يجب الاهتمام بالبشرة و العناية بها للوصول بها الى ما نريد لذلك تتبع هذه النصائح لجمالها والحفاظ عليها واليكى سيدتي جميلة سوف نعرفك في مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري اهم النصائح و افضل طرق العناية بالبشرة واهم الوصفات الطبيعية للبشرة.

الاهتمام بالبشرة وتنظيفها واستخدام مستحضرات مناسبة للبشرة.

عدم التعرض لأشعة الشمس التي تؤثر على صحة البشرة واستخدام واقي للشمس قبل الخروج ب 20 دقيقة.

تجنب التعرض للظروف المناخية المختلفة التي تسبب جفاف البشرة.

البعد عن الإجهاد النفسي و التوتر الذي يؤدي لتجاعيد البشرة و ظهور حب الشباب.

البعد عن التدخين التي تعتبر سبب للشيخوخة ويضر بالكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة وصفاءها.

التغير الهرموني لفترة المراهقة أو أثناء الحمل أو عندما تصل المرأة لسن اليأس أو فترة الحيض.

شرب الماء بكثرة يزيد من نضارتها لابد من شرب لا يقل عن 8 أكواب من الماء.

تناول الأطعمة المفيدة مثل الخضراوات أو الفاكهة.

ممارسة الرياضة باستمرار لأنها تخلص الجسم من السموم عن طريق التعرق.

نصائح للحفاظ على جمال البشرةافضل طرق العناية بالبشرة

إزالة مستحضرات التجميل: عند استخدام مستحضرات تجميل لابد من استعمال المناسب لنوع بشرتك ويجب التخلص منها وازالتها قبل الذهاب إلي النوم لمنع ظهور حب الشباب.

تنظيف الوجه: يجب غسل بشرة الوجه للتخلص من الشوائب ومنع ظهور الحبوب .

واقي للشمس :يجب استخدام الواقي قبل الخروج من المنزل بوقت كافي حتى لا تضر بالبشرة.

ترطيب البشرة:لابد من استعمال مرطب للبشرة للحفاظ عليها .

تقشير البشرة : استخدام مقشر للبشرة مرة واحدة أسبوعيا لإزالة الخلايا الميتة وتنعيم البشرة.

خلطات للحفاظ على جمال البشرة

لجمال البشرة تحرص النساء على استخدام منتجات تعمل على صفاء البشرة وجمالها لكن على المدى البعيد تجهد البشرة لأنها تحتوى على كيماويات و لذلك تعد المواد الطبيعية افضل لبشرة صحية و صافية.

ماسك الحليب والعسل وعصير الليمون

المكونات:

ملعقة صغيرة حليب.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

الطريقة:

خلط جميع المكونات معا جيدا ونحصل على عجينة شبه سائلة ويوضع الماسك على بشرة نظيفة و يترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد وينشف جيدا.

ماسك لبن الزبادي وعصير الليمون

المكونات:

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زبادي.

الطريقة:

تخلط المكونات مع بعضها البعض ويوضع على البشرة ويترك على البشرة لمدة 20 دقيقة ويشطف بالماء وينشف جيدا.

ماسك قشر البرتقال ولبن الزبادي

المكونات:

ملعقة كبيرة لبن زبادي.

ملعقة كبيرة قشر برتقال مطحون.

الطريقة :