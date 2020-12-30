اهم وصفات طبيعية لجمال الشعر ،يبحث العديد من السيدات عن وصفات لجمال الشعر لان الشعر هو تاج المرأة وزينتها ويحتوى الشعر على البروتينات ولذلك يجب علينا تناول الأطعمة الصحية التي تحتوى على البروتينات بكثرة ويجب أن نعتني بنظافة الشعر وان نغسله بطريقة صحيحة وان نستخدم الشامبوهات التي تحتوى على مواد طبيعية وهذه احدي الخطوات الضرورية لجعل الشعر جميلا وصحيا ويوجد بعض الوصفات الطبيعية والسهلة التي تساعد على تقوية الشعر وجعله رطبا ويحمى الشعر من أي مشاكل وسوف نتحدث في مقالنا هذا عن تعرفي على اهم وصفات طبيعية لجمال الشعر بمكونات طبيعية من المنزل

وصفات طبيعية لجمال الشعر

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية المميزة لجمال الشعر والتي تجعله جميلا وناعما وحمايته من التقصف والبهتان ويقوى من نعومته وحيويته فمن هذه الوصفات .

عصير الكزبرة:

الكزبرة مفيدة جدا لزيادة نمو الشعر ونعومته وتقويته وحمايته من التساقط.

المكونات:

حزمة كزبرة وأخذي الورق وفرميه جيدا.

3 او4 ملاعق كبيرة ماء.

فرشاة الصبغة.

طريقة التحضير:

افرمي أوراق الكزبرة جيدا وخلطه بالماء جيدا للحصول على عجين ثم الحصول على عصير الكزبرة من تصفيه العجين ثم وضعه على الشعر ثم تركه لمدة ساعة واحدة وبعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو وتقومى بتكرار الوصفة مرتين الى ثلاث مرات أسبوعيا.

2- الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر مفيد جدا للشعر حيث يساعد على نمو الشعر وهو يقوم برفع عمليات الايض التي تساعد على نمو خيوط الشعر.

المكونات:

2 من مغلفات الشاي الأخضر.

2 أو 3 كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير:

يغلى الشاي الأخضر في الماء ويترك جانبا حتى تصبح دافئا ويتم غسل الشعر بالماء والشامبو ثم شطف الشعر بالشاي الأخضر وتدليكه جيدا وتدليك فروة الرأس ثم يتم تكراره مرتين أسبوعيا.

3– زيت جوز الهند

يقوم بتعزيز صحة الشعر وهو يحتوى على مضادات للأكسدة ومضاد للبكتيريا وتمنع ظهور أي ميكروبات التي تسبب مشاكل جلدية ويجعل فروة الرأس سليمة وبدورها يصبح الشعر صحي.

الطريقة:

ملعقتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

يسخن زيت جوز الهند في وعاء صغير ويترك حتى يبرد قليلا ليصبح دافئا ثم يوضع على فروة الشعر والشعر ويدلكي بلطف في حركات دائرية ويترك لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل ثم يتم غسل الشعر برفق بالماء والشامبو ويكرر يوما بعد يوم.

4– بياض البيض:

من المعروف لدينا أن بياض البيض به نسبة عالية من البروتينات وفيتامين ب وهو هام جدا لصحة الشعر وقوته.

المكونات:

بيضة واحدة.

ملعقة صغير من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

يتم فصل بياض البيض عن الصفار ويضرب بياض البيض جيدا ويضاف له زيت الزيتون ويخلط جيدا ثم وضع المزيج على الشعر وعلى فروة الرأس ويترك على الرأس من 15-20 دقيقة ويغسل الشعر بالماء الدافى والشامبو.

5– صبار الالوفيرا

يجعل الصبار يستعيد مستوى الأس الهيدروجيني للشعر ويجعل جل الصبار الشعر ناعما ورطبا وسميكا وخالي من الجفاف .

المكونات:

ورقتان من أوراق الصبار الطازج .

طريقة التحضير:

يتم استخراج جيل الصبار وضعيه على فروة الرأس والشعر لمدة لا تقل عن30 دقيقة ثم يتم غسله بالماء الدافىء ويتم تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.