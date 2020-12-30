أقوي كريم لإزالة شعر الوجه وتقليل نموه بمكونات بسيطة وبدون ألم من أول مرة

أقوي كريم لإزالة شعر الوجه وتقليل نموه بمكونات بسيطو وبدون ألم من أول مرة، تعتبر مشكلة شعر الوجه وظهوره بطريقة مستمرة من أكثر المشاكل المزعجة التي تواجهها العديد من الفتيات والسيدات، مما يجعلها مشكلة كبيرة خاصة لأصحاب نمو الشعر بصورة زائدة عن باقي النساء، وهذا يرجع إلي خلل في هرمونات الجسم مما يسبب ظهور شعر الوجه ولهذا تلجأ الكثير من الفتيات والسيدات إلي صالون التجميل للتخلص من مشكلة الشعر الزائد في الوجه للتمتع ببشرة طبيعية وجميلة.

التخلص من شعر الوجه بكريم طبيعي فعال وآمن علي البشرة

التخلص من شعر الوجه وتقليل نموه يتطلب الاعتماد علي مواد طبيعية آمنة علي البشرة، وذلك لأنها تتكون من مكونات طبيعية ذات فائدة كبيرة عوضاً عن كريمات إزالة الشعر التي تسبب اسمرار البشرة، أو التخلص من شعر الوجه باستخدام الليزر ولكن ليس الكثير الذي بإمكانه عمل ذلك، ولهذا تتوافر الكثير من الخلطات مثل خلطة النشا والبيكنج بودر لإزالة الشعر الزائد من الجسم والوجه بدون ألم ولن ينمو مجدداً.

كريم النشا وبياض البيض والسكر للتخلص من شعر الوجه وتقليل نموه

يعد النشا من أفضل المكونات التي تقوم بالالتصاق بشعر الوجه للتخلص منه بسهولة، كما يعمل علي تقليل حجم مسام البشرة مما يضعف من نمو بصيلات الشعر، أما بياض البيض فهو مكون طبيعي له قدرة كبيرة علي إزالة شعر الوجه وعدم نموه ثانية لاحتوائه علي خصائص هامة تقلل من نمو الشعر، والسكر يقوم بتقشير البشرة ويمنع ظهور الحبوب والبثور.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

بياض بيضة واحدة.

قومي بخلط بياض البيض مع النشا والسكر جيداً حتي تحصلي علي قوام مثل الكريم، ثم ضعيه علي الوجه لمدة 20 دقيقة.

عندما يجف الكريم قومي بنزعه من الوجه من أسفل لأعلي بسرعة حتي تتمكني من نزع كل الشعر من الوجه، مع ضرورة عدم ملامسة الكريم عند منطقة الحاجب.

يغسل الوجه بالماء البارد ويستخدم كريم إزالة الشعر من الوجه وتقليل نموه مرتين في الأسبوع، مع ملاحظة أن هذا الكريم لا يصلح لأصحاب البشرة التي بها حب الشباب حيث يتسبب في انسداد مسامات الوجه.

مكونات كريم التخلص من شعر الوجه وتقليل نموهطريقة تحضير كريم إزالة شعر الوجه وتخفيف نموه بمكونات بسيطة وكيفية استخدامه