أقوي روج شفاه أحمر ساحر طبيعي في البيت بمكون رهيب

أقوي روج شفاه أحمر ساحر طبيعي في البيت كيف تصنعي روج طبيعي في البيت بمكون البنجر فهو سر تفتيح ونعومة الشفايف فهو يعمل على إعطاء الشفايف اللون الوردي الساحر، وإعطائها شكلا حيويا للشفايف واستخدامه آمن وغير مؤذي للبشرة فهو مكون من مكونات طبيعيا يحمي الشفايف ولا يلحق بها أي ضرر، تابعوا معنا طريقة صنع روج شفايف وردي بطريقة بسيطة للغاية. طريقة عمل روج البنجر المختلط بزيت اللوز المكونات مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز

ثمرة بنجر مفتتة.

مقدار صغير من زبدة الكاكاو. طريقة التحضير وضع البنجر في إناء به كمية من الماء ويتم وضعه علي النار لمدة 10 دقائق.

بعد التأكد من سلق البنجر جيدا يتم تصفيته حتى نحصل على مياه البنجر ذات اللون الأحمر الجميل.

نضع زيت اللوز وزبدة الكاكاو مع بعضهم ونقوم بخلطهم جيداً حتى نتأكد من تجانس زبدة الكاكاو مع الزيت تماما.

خلط البنجر مع الخليط المكون من زيت اللوز وزيادة الكاكاو ودمجهم جيدا حتي يتم تجانس المكونات.

يوضع الخليط في إناء زجاجي للاحتفاظ به أطول فترة ممكنة وللأستخدام.

في النهاية يكون لدينا روج الشفاه يعمل على إظهارها بشكل حيوي لترطيب ولون رائع للشفاه، ويمكن استخدامه أيضا كمورد للخدود وكعوب الرجلين لترطيبهم وتنعيمهم واعطاءهم لون وردي رائع. طريقه أخرى روج البنجر سر تفتيح ونعومة الشفايف المكونات معلقتين من زيت زيتون.

معلقة من فازلين.

ثمرة بنجر.

شمع عسل ابيض. طريقة التحضير اغسلي البنجر جيداً، ثم قطعيه إلى قطع صغيرة جدا ويتم سلقة علي النار.

اضربي قطع البنجر جيدا مع شمع العسل الأبيض يمكن استخدام الخلاط الكهربائي.

قومي بتصفية الخليط جيداً، اضيفي ليه الفازلين.

احتفظي به في علبه للاستخدام كمورد للشفايف والبشرة والخدود والجسم.

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